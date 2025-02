Charly Moreno, el novio de Daniel Bisogno, fue el gran ausente en los homenajes del conductor de Ventaneando

Tras el fallecimiento de Daniel Bisogno, amigos, familiares y fanáticos del conductor de Ventaneando acudieron a darle el último adiós al querido presentador, mientras algunos estuvieron presentes en la misa que se llevó a cabo en las instalaciones de TV azteca, otros más fueron al Teatro Cultural 2, en donde estuvieron las cenizas de “El Muñeco”

Pese a que un gran número de amigos, colegas y fanáticos de Daniel Bisogno estuvieron presentes en el homenaje al conductor de Ventaneando, el gran ausente a estas ceremonias fue Charly Moreno, presunta pareja sentimental del también actor.

¿Por qué no fue Charly Moreno no fue al homenaje de Bisogno?

El gran ausente al homenaje en donde estuvieron presentes las cenizas de Daniel Bisogno fue Charly Moreno, el joven con quien se le relacionó sentimentalmente al fallecido conductor durante los últimos meses. Y es que a diferencia del resto de los amigos, familia y ex parejas del presentador, Charly Moreno no acudió a los homenajes del presentador, sin embargo, todo parece indicar que el joven influencer no fue invitado por los organizadores a dichas ceremonias.

De acuerdo con la cuenta de “X” (antes twitter) @TuTiaSandra el presunto novio de Daniel Bisogno no fue requerido a darle el último adiós al conductor y actor de teatro, sin embargo, el joven no ha confirmado ni negado esta información hasta el momento.

Charly Moreno se despide de Bisogno

Pese a no haber acudido a los homenajes de Daniel Bisogno, Charly Moreno utilizó sus redes sociales para darle el último adiós a “El muñeco”, en su cuenta de Instagram el joven publicó una serie de fotografías y videos inéditos en donde aparece en compañía del conductor de Ventaneando.

En uno de los videos que publicó Charly, se puede ver el momento exacto en el que Daniel Bisogno le envía un beso desde la tarima en la que este viernes colocaron la urna con sus cenizas para darle el último adiós.

