Final explicado de "La Ballena", película con la que Brendan Fraser regresó de manera triunfal a la actuación

En la época moderna, son pocas las películas que han logrado alcanzar un reconocimiento mundial debido a sus historias impactantes y actuaciones emblemáticas. Pero en esta exclusiva lista de producciones que están volviéndose un clásico resalta una: "The Whale" (La Ballena, 2022). Protagonizada por el icónico Brendan Fraser y dirigida por Darren Aronofsky, la cinta fue el retorno triunfal del actor después de varios años alejado de las pantallas grandes y lo llevó a ganar un Premio Oscar en la categoría de Mejor Actor.

"La Ballena" sigue la historia de Charlie, un hombre obeso de 600 libras (alrededor de 270 kg), que vive una vida recluido en su apartamento, en la que solo se conecta con el mundo exterior a través de su computadora. Charlie es un profesor de literatura que enseña de forma remota a sus estudiantes, pero su vida está marcada por una serie de traumas personales que lo llevaron a su actual estado de aislamiento físico y emocional.

A lo largo de la película, las y los espectadores se adentran en su mundo, que está lleno de dolor, arrepentimiento y, a la vez, un deseo de redención. Pues Charlie se enfrenta a la perspectiva de su muerte inminente debido a su obesidad mórbida, mientras trata de recomponer su relación con su hija adolescente, Ellie, interpretada por la talentosa Sadie Sink, quien es el eje emocional de la película. La trama nos lleva a un viaje profundo hacia las sombras del alma humana, explorando temas como el amor, el arrepentimiento, la culpa y la esperanza.

¿Qué significa el final de la película "La Ballena"?

En la última parte de "La Ballena", nos encontramos con un Charlie que finalmente toma la decisión de hacer frente a las consecuencias de su vida y tratar de sanar las heridas de su pasado, particularmente la relación con su hija Ellie. Después de haber intentado, de manera fallida, restablecer una conexión con ella a lo largo de la película, el clímax de la historia llega en una confrontación emocional que lleva a los dos personajes a una situación límite.

La crítica ha señalado que Fraser no solo se transforma esencialmente para el papel, sino que profundiza en la psicología de su personaje de manera única.

Fotografía: Captura de pantalla/Netflix.

Fue así como el final de "La Ballena" es tan impactante como desgarrador, pues tras una serie de interacciones difíciles y emocionales entre Charlie y Ellie, Charlie sufre una crisis de salud, producto de su condición física deteriorada. En este punto, él está al borde de la muerte, pero el momento clave se produce cuando Ellie, por fin, parece mostrar una frágil señal de compasión hacia él. Esta pequeña reconciliación, aunque no perfecta ni completamente resolutiva, representa el último cumplimiento de esperanza en la vida de Charlie.

Lo que hace que el final de "La Ballena" sea tan conmovedor y profundamente humano es que, a pesar de todos los esfuerzos de Charlie por redimir su vida, no hay una solución fácil ni un final feliz en el sentido tradicional. La película no nos ofrece respuestas fáciles a las preguntas sobre la vida, el dolor y la redención; en cambio, nos deja con la sensación de que, incluso en medio del sufrimiento y la tragedia, el amor y la conexión humana siguen siendo lo que realmente nos definen como seres humanos.

El final de "La Ballena" no solo es un desenlace emocional, sino que también actúa como una poderosa reflexión sobre la redención, no como un proceso de limpieza absoluta, sino como un intento de encontrar algo positivo en medio de la oscuridad. Charlie nunca logra solucionar completamente sus problemas, y su vida sigue marcada por el dolor y el arrepentimiento. Pero en sus últimos momentos, se percibe una reconciliación, no solo con su hija, sino consigo mismo.

Más allá de la impresionante transformación física, es su interpretación emocional la que verdaderamente resalta.

Fotografía: Captura de pantalla/Netflix.

A lo largo de la película, Charlie ha intentado varias veces alcanzar una especie de redención, ya sea a través de su relación con Ellie, su amistad con Liz (Hong Chau), o incluso su vínculo con su propio cuerpo, al tratar de cuidar su salud. Sin embargo, el final subraya la tragedia de su existencia: que la redención no es algo que se pueda alcanzar por completo, pero que los esfuerzos por ser mejores, por amar y ser amados, son valiosos por sí mismos.

El hecho de que Charlie muera sin haber resuelto todas sus relaciones, y que su hija, en sus últimos momentos, muestre una leve señal de afecto, muestra que la verdadera redención no siempre viene en la forma que esperamos. A menudo, las relaciones humanas son caóticas, dolorosas y complicadas, pero siguen siendo el centro de lo que significa ser humano.

¿Cuál es el mensaje de la película "La Ballena"?