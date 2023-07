Shakira se llevó todas las miradas en París con coqueto body de escote ilusión

Una vez más Shakira demostró la cercanía que tiene con sus fans al consentirlos con una sorpresiva presentación de su nueva canción "Copa Vacía", tema en colaboración con Manuel Turizo, desde el Acuario de París. La famosa cantante eligió para la ocasión un look con el que se llevó todas las miradas, pues se lució en un coqueto body negro de escote ilusión, confirmándose como ícono de estilo.

Shakira enamora París en coqueto body

La colombiana, que está en Francia desde hace unos días para asistir a eventos de la Semana de la Moda, causando furor con sus atuendos como el de la palabra "NO", se ha coronado como reina de estilo en muchas ocasiones, y para un día especial no podía ser la excepción, pues conquistó con las imágenes que compartió en sus cuentas oficiales de redes sociales, como Instagram y Twitter, en las que ya ha recibido miles de "me gusta".

Shakira causó furor con su look. Foto: TW @shakira

"Lista para sorprender a algunos fans que se están reuniendo en el acuario de París y no tienen ni idea de que voy a ir a verlos. ¡Debería ser divertido! #ootd", escribió Shakira en las plataformas digitales para acompañar una postal en la que se le ve posando con un look moderno y chic. La famosa colombiana de 46 años, combinó un estilo relajado, con su pantalón deportivo en color negro, y un body con detalle translúcido.

En otra publicación de Instagram, en la que compartió un video de su visita al acuario escribió: "¡Decidí caer y sorprender a mis fans cuando escuché que había otra sirena en París! ¡Muchas gracias chicos por todo el amor y el apoyo!", esto debido a que eligió el recinto por ir con la temática de su nuevo videoclip del tema "Copa Vacía·, en el que se convirtió en una hermosa sirena de cabello rosado.

La cantante sorprendió a sus fans en París. Foto: IG @shakira

La intérprete de temas como "Te felicito" y "Monotonía", se coloca como una de las famosas que impone moda con sus looks, y sin duda en esta ocasión dejó muy claro que el estilo sport-chic, en el que se unen prendas deportivas con casuales o elegantes es uno de los mejores para causar impacto, tal como lo hizo ella con su body negro de escote ilusión, como se le llama a las prendas que llevan tela semitransparente como detalle en la parte frontal o la espalda.

La barranquillera, que sigue dando de qué hablar por su separación del exfutbolista Gerard Piqué, con el que tuvo dos hijos, sigue cosechando éxitos con su música, pues a sólo unos días de lanzar "Copa Vacía", el tema ya se encuentra en los primeros lugares de popularidad en las plataformas digitales como YouTube, en la que suma 25 millones de reproducciones.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia; actualmente tiene 46, y más de 25 de carrera artística, siendo una de las latinas más destacadas, como lo demostró hace unos años al ser parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020, en el que compartió escenario con Jennifer López, dando un show que ha sido de los favoritos de los últimos años.