Luto en Disney: Coco Lee, cantante que puso voz a Mulán, muere a los 48 años

El mundo de Disney está de luto, luego de que se anunciara la muerte de la artista y compositora hongkonesa Coco Lee, conocida por interpretar los temas principales de películas como "Mulán". Tenía tan solo 48 años y según sus familiares, falleció tras un intento de suicidio. Sus hermanas mayores, Carol y Nancy, explicaron en una publicación de Facebook que la cantante había tratado de quitarse la vida el domingo pasado y había sido trasladada de urgencia a un hospital cercano a causa de las heridas que se infligió mientras estaba en su casa.

Quien cantó el tema principal en la película de Mulán en idioma inglés, en la versión animada (1998), permaneció en coma en el hospital hasta su lamentable fallecimiento. Las hermanas de Lee detallaron que sufría depresión desde hace unos años y su estado se había deteriorado "drásticamente" en los últimos meses. Intentó buscar ayuda profesional, "hizo todo lo que pudo para luchar contra la depresión, por desgracia ese demonio que llevaba dentro pudo más que ella", expresaron.

La artista también cantó el tema "Reflection" en la versión en mandarín del filme live action. Coco Lee, nacida en Hong Kong, se convirtió en 2001 en la primera estadounidense de origen chino en actuar en los Óscar gracias al tema nominado a mejor canción original "A Love Before Time", de la película "Crouching Tiger, Hidden Dragon" ("El tigre y el dragón"). Por otro lado, también fue la primera embajadora de la marca Chanel de ascendencia china para la región asiática.

"Coco también es conocida por haber trabajado incansablemente para abrir un nuevo mundo a los cantantes chinos en la escena musical internacional. (...) ¡Estamos orgullosas de ella!", agregaron sus hermanas Carol y Nancy Lee en el comunicado.

Lee se mudó a Estados Unidos con 9 años para estudiar primaria, secundaria y bachillerato. Posteriormente inició una carrera de más de 30 años que le permitieron posicionarse como la primera cantante china de Sony Music, con álbumes enteros publicados tanto en inglés como en cantonés. Recientemente, formó parte del jurado en concursos musicales de televisión como China Idol.

El fallecimiento de Coco ha causado gran conmoción en el continente asiático, tanto en Hong Kong como en la China continental y en Taiwán, donde las redes se llenaron de comentarios llenos de profunda tristeza. A lo largo de su extensa carrera, Lee, que participó como actriz en al menos una serie y una película, publicó más de18 álbumes. Uno de sus sencillos más destacados era "Do You Want My Love", el cual llegó al cuarto puesto de la lista de la revista Billboard en diciembre de 1999.

