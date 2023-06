Entrevista con Héctor Estrada actor de doblaje que le da voz a Bowser

Héctor Estrada actor de doblaje, quien le da vida a Bowser, personaje de Super Mario Bros, la película es el invitado especial del podcast Guía del Hater, donde platicó acerca de la industria, cómo se maneja, e incluso de la reciente polémica que se vivió con algunos influencers que prestaron su voz para la nueva película de Spider-Man: a través del Spider-Verso.

Este 12 de junio se conmemora el Día Internacional del Doblaje, es por eso que Héctor Estrada en entrevista con Montse Simó y Óscar Uriel, conductores de Guía del Hater, se abre para compartir con el público lo qué hace como actor de doblaje para que más personas puedan conocer acerca de este increíble trabajo.

¿Cómo es la industria del doblaje en México?

Hace algunos años los actores de doblaje eran prácticamente desconocidos para la gran mayoría de las personas que veían algún producto doblado al español, y no es hasta hace poco que los actores comenzaron a tener visibilidad, especialmente entre los fans de ciertas series, o películas que siguen fervientemente.

¿Pero porqué no todos los artistas logran sobresalir y ser reconocidos? Héctor Estrada menciona que “El hecho de que llegara gente a seguir a los actores de doblaje, la verdad no le conviene a las empresas”. Afortunadamente algunos de ellos han logrado posicionarse y ser reconocidos, sobre todo por medio de las redes sociales.

Precisamente las redes han sido punta de lanza para muchas personas que no tienen la preparación que han adquirido los actores de doblaje, pero son llamados para darle vida a algún personaje. Esto se conoce como “star talent”, personas que son invitadas para darle mayor publicidad a la serie, o película.

¿Los influencers le quitan el trabajo a los actores de doblaje?

Para sorpresa de muchos, la respuesta es no, y esto es lo que dice Estrada al respecto:

Es publicidad para la película, es una herramienta de marketing, y está bien, se usa y no pasa nada… O sea, sí nos quitan, pero es mínimo, o sea el 95% de los actores, el 95% del tiempo está trabajando en algo que no es cine. O sea, ¿Qué tanto trabajo te quitan?, ¿no?

Conoce todo lo que dijo Héctor Estrada sobre la controversia de actores de doblaje vs influencers. Escucha el episodio completo aquí, porque hasta cantó un pedacito de la famosa canción “Peaches” que sale en Super Mario Bros, la película.

El impacto de Bowser en su vida

Hacer la voz de Bowser definitivamente ha sido uno de sus mejores trabajos, y ha sentido un cambio en su carrera gracias a este personaje “Es una locura completamente, ¿no? Yo encantado de la vida, porque he recibido puro amor de la gente” Especialmente el apoyo que recibe viene en su mayoría de los mismos fans del videojuego de Mario Bros, algo que no esperaba, pues pensaba que el recibimiento no sería tan bueno

Todas las posibilidades de que había de que saliera mal…porque la gente quería a Joaquín Cosío, ¿no? Y luego la gente quería que no fueran star talent, porque querían calidad… Entonces había muchísima expectativa, ¿no? Entonces la posibilidad de que saliera mal era muchísima. Y sabemos cómo son los haters gamers, y el internet te puede aplastar, pero gacho

Afortunadamente el público lo ha apoyado, y es lo que más agradece, pues el excelente trabajo que hizo quedó demostrado cuando todo el internet se unió en un solo coro a cantar Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches en su versión al español.

