FOTOS | Irreconocible, así luce hoy el niño de "La misma luna" que hizo con Kate del Castillo

Sin duda, el famoso actor, productor y comediante mexicano Eugenio Derbez es un referente en el gremio en México y distintos puntos alrededor del mundo; ha escrito y dirigido diversas producciones cinematográficas pero una que ha logrado pasar a la historia entre lo que creó es el filme que tuvo estreno en 2007 bajo el título “La misma luna”.

Esta producción cinematográfica sigue la historia de Carlitos, un niño mexicano que luego de la muerte de su abuela, toma la decisión de ir a Estados Unidos para reunirse con su mamá, Rosario, quien trabaja ilegalmente en el país para darle una mejor vida.

Adrián Alonso interpretó a "Carlitos" en al cinta de Derbez. FOTO: The Grosby Group

“La misma luna” marcó su carrera

Durante su camino se encuentra con Enrique quien también está en busca el sueño americano, quien sin pensarlo genera un fuerte vínculo con ella pese a las diferencias que tienen al principio, y poco a poco van logrando sus respectivas metas.

Esta producción fue protagonizada por Eugenio Derbez, Kate del Castillo y Adrián Alonso, de quien se ha comentado bastante desde entonces, pues las personas se preguntan sobre la vida del entonces simpático “Carlitos” de la cinta que debutó en el Festival Sundance, misma que fue muy bien aceptada por el público mexicano y en distintos puntos del mundo.

Cabe destacar que ‘Under the Same Moon’ es el proyecto más recordado del actor infantil, pero previamente había trabajado en otras producciones de renombre como ‘Voces Inocentes’, ‘Al otro lado’, ‘La leyenda del Zorro’ y ‘Casi Divas’.

También incursionó en el mundo de la música como DJ. FOTO IG: Adrián Alonso

Cómo luce hoy Adrián Alonso

Al mismo tiempo que el famoso ha seguido su carrera como actor, Adrián Alonso encontró también potencial en la música, por lo que tomó la decisión de incursionar como DJ desde 2022; además, a través de su cuenta oficial de Instagram suele compartir diversas publicaciones sobre su vida profesional y personal.

También el famoso de 28 años de edad se ha desempeñado como director de videos musicales, y ahora sus cambios físicos y rasgos de la infancia han desaparecido aunque no por completo; ahora tiene algunas perforaciones y ha hecho notar su amplio gusto por los tatuajes.