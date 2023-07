Lucerito Mijares como nunca antes confiesa cómo se siente en su primer musical

En la actualidad existen diversas personalidades jóvenes que han destacado como representantes de la música, muchas de ellas han dejado en claro que el talento y la pasión les viene en la sangre, tal es el caso de exponentes como Ángela Aguilar, hija de pepe Aguilar, o bien a la joven Lucerito Mijares, hija de los reconocidos cantantes Lucero y Mijares.

Es precisamente ahora la joven Lucerito quien se ha posicionado en el centro de los reflectores, esto debido a que además de demostrar su talento en el canto, también ha dejado en claro que tiene una gran habilidad para la interpretación escénica, esto específicamente a través del teatro.

Es por eso que ahora la joven se encuentra en la obra “El Mago” en donde interpreta a la protagonista de la historia, es decir, a Dorothy. Esta es una puesta en escena que arrancó el viernes pasado en el teatro Hidalgo, misma que se presentará durante 16 únicos fines de semana, esto debido a que es un musical de gran formato, con orquesta en vivo y 22 actores en escena.

Así lo reveló Lucerito Mijares durante una visita al programa “Ventaneando” en donde recordaron que la cantante conocida como “La beba” empezó con el teatro musical en la “Jaula de las locas”, pero ahora es protagonista de una producción y al respecto reveló que para ella es un gusto trabajar con diversas estrellas como María del Sol.

Así vive su camino en el teatro

Durante la visita al programa de Pati Chapoy, el conductor Daniel Bisogno le preguntó a la joven cómo fue crecer con Lucero y Mijares como papás, a lo que aseguró “Siento que es muy diferente porque son pocos los jóvenes nacidos con dos papás famosos y la verdad me sacaba de onda que les pedían fotos a mis papás, pero fui creciendo y me fui dando cuenta de lo valioso que es ser su hija y estoy muy agradecida afortunadamente son mis mejores maestros”, reveló la joven artista.

Respecto a su trayecto dentro del teatro musical, la joven aseguró que respecto a su trayecto artístico “Si nos costó decidir cuál iba a ser la jugada porque empecé cantando con mis papás en su gira, pero después nació este proyecto para ser la protagonista y no puedo estar más contenta, por ejemplo mi mamá ya fue a ver la obra al teatro y está superemocionada al verme en una producción tan grande, siempre me dice que hasta el último día me va a apoyar”, reveló Lucerito Mijares al mostrarse alegre y plena con esta nueva etapa de su trayecto profesional.

“Mi papá quiere que me dedique más a los shows, pero esto se complementa con el teatro musical”, puntualizó la joven que además reveló que su sueño es tener un teatro propio, y también confesó que quiere llegar a Broadway, lo cual espera lograr de la mano del productor Juan Torres, quien desde el inicio en el teatro la apoyó en su debut.

