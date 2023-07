Lucerito Mijares enseña el look ideal con blusa transparente y gabardina para días de lluvia

Los días de lluvia resultan complicados pues en ocasiones no sabemos cómo vestirnos para no padecer las inclemencias del clima y es que en la Ciudad de México en un sólo día podemos tener todas las estaciones del año, pasamos de una mañana soleada a una tarde con fuertes vientos y por la noche lluvia intensa, por lo que luego debemos cargar con miles de prendas para protegernos del mal clima, sin embargo hay opciones para vernos a la moda y sin batallar tal es el caso del look que Lucerito Mijares usó para una sesión de fotos.

La hija de los cantantes Lucero y Mijares nos mostró en una sesión de fotos, que compartió en su cuenta de Instagram, cómo lucir elegante, con un toque sensual, juvenil y bien preparada para un día nublado con posibilidad de lluvia, ya que usó una gabardina, jeans y botas, que en conjunto hacen el match perfecto para salir de casa sin preocuparse por los radicales cambios de clima que hay en la Ciudad de México y en general en todo el país en la temporada de lluvia.

Las telas tipo piel ayudan a repeler la lluvia. Foto: Instagram @luceromijares

Lucerito Mijares se luce con blusa de transparencias

Durante le verano incrementan las lluvias, por lo que un par de botas serán tu mejor aliado para enfrentarte a los chubascos, en este caso Lucerito modeló unos botines color beige, que combinó con unos jeans azul claro, esta combinación te quitará de muchos apuros, pues es un clásico que no pasa de moda y queda perfecta para mujeres de todas las edades, ya sea en la edad madura o en la juventud como la joven actriz.

Completó el look con una moderna gabardina con un estampado a cuadros blanco y negro con detalles negros en mangas, y debajo usó una blusa de transparencias en tela de encaje, que es una de las preferidas de muchas famosas pues da un toque sexy a los looks para el día a día.

Es un look perfecto para imitarlo cualquier día de lluvia. Foto: Instagram @luceromijares

Prendas de encaje no pasan de moda y Lucerito Mijares lo sabe

Utilizar prensas de telas transparentes no es nuevo, es una tendencia de moda que se ha mantenido con el paso de las décadas y ya se han convertido en un clásico, las prendas elaboradas a base de encaje dan un toque de sensualidad y romanticismo a cualquier look, y las blusas con un ejemplo ideal de su versatilidad, pues se pueden combinar con jeans, tal cual lo hizo Lucerito Mijares, pantalones de vestir o faldas.

El uso de prendas de encaje proviene de mediados del siglo XVI, se popularizaron en Venecia y poco a poco su fama se fue extendiendo a otras regiones de Europa como Suiza, y posteriormente a Francia, de ahí al resto del mundo. La ropa de encaje no era usada por todo el mundo, pues eran costosas y se elaboraban de manera manual, de modo que solo la monarquía podía vestir con ellas.

Lucerito Mijares heredó la belleza de su madre. Foto: Instagram @luceromijares

