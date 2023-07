Suga de BTS habla por primera vez sobre sus sentimientos y hace llorar al ARMY

El cantante surcoreano Min Yoon-gi, mejor conocido como Suga de BTS, se ha ganado el amor de sus fans alrededor del mundo gracias a su talento y carisma, pero también por su gran corazón, pues siempre ha demostrado que es un buen ser humano que se preocupa por los demás antes que por él mismo.

¿Por qué Suga de BTS hizo llorar al ARMY?

Recientemente, el ídolo de K-Pop habló por primera vez sobre sus sentimientos y todo lo que tuvo que pasar cuando ocurrió la pandemia del Covid-19 durante su programa "Suchwita", el cual estrenó su nuevo episodio hace unas horas. Según declaró, los días de cuarentena fueron muy duros para él, ya que la gira junto a BTS se canceló y no volvería a ver al ARMY en mucho tiempo.

(Créditos: Facebook / BTS)

Además, detalló que por primera vez lloró frente a sus padres, pues no podía creer que alto tan importante para él y para la boyband no pudiera llevarse a cabo. "Después de que la pandemia estallara, las cosas fueron difíciles porque nuestros conciertos se cancelaron. Fue la primera vez que lloré frente a mis padres, Quería actuar, ARMY esperaban, pero no podíamos ir a ningún lado, así que lloré y dormí con mis padres en su habitación.", detalló Yoon-gi.

ARMY reacciona a los sentimientos de Suga

Ante esto, el ARMY, nombre del fandom de BTS, se mostró muy conmovido en redes sociales por las palabras de Suga, pues muchos de ellos asistirían a los conciertos que la agrupación había preparado antes de que la gira se cancelara por la pandemia. Sin embargo, también estaban agradecidos de estar con vivos y poder seguir apoyando a la boyband tras la cuarentena, ya que mucha gente murió por el Covid-19.

(Créditos: Facebook / BTS)

"Debió ser duro para él y todos los miembros, pues habían esperado mucho para esos conciertos", "Me gusta que BTS se abra a sus fans y pueda compartir esa clase de sentimientos, los amamos chicos" y "Pobrecitos, mi vida", fueron algunas de las reacciones de los fans en Twitter.

(Créditos: Hybe)

PAL