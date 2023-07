Niurka se vuelve a lanzar contra Wendy, llama "mustia" a la participante de La Casa de los Famosos México

Nuevamente, la vedette, Niurka Marcos acaparó la atención de los medios del espectáculo después de compartir una transmisión en sus redes sociales en la que habló, una vez más, de la participación de Wendy Guevara dentro de "La Casa de los Famosos México".

Desde hace unos días, la exprotagonista de "Aventurera" ha estado en boca de todos por la manera de hablar de la integrante de "Las Perdidas", considerada por muchos expertos como una de las favoritas a ganar los cuatro millones de pesos del reality show.

En una transmisión en vivo, Niurka Marcos le pidió a Wendy Guevara que deje de actuar como lo está haciendo hasta el día de hoy pues finge que se lleva bien con todos los habitantes de "La Casa de los Famosos México" y eso le podría traer consecuencias al momento de quedar nominada.

"Ya deja de hacerte pende#$. La última nominación no me gustó para nada. Tienes que decir lo que no te gusta de las personas. Te voy a ver muy mustia, con hue&%s", le dijo Niurka.