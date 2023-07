Representantes de Nicola Porcella preparan sanciones tras supuesto abuso en La Casa de los Famosos

"La Casa de los Famosos" ha sido blanco de controversia en cada una de sus temporadas y en México no fue la excepción, en esta ocasión por las pesadas bromas entre el team Infierno. Aunque fue la última la que generó indignación en redes sociales y por la que usuarios han señalado a algunos de sus integrantes de presunto abuso contra Nicola Porcella, algo por lo que sus representantes ya anunciaron que preparan sanciones.

Aunque para los participantes del reality show las bromas han sido una forma de pasar el tiempo mientras se encuentran encerrados, en el exterior las últimas no han sido bien recibidas por gran parte de los fanáticos. En redes sociales, internautas señalaron a algunos de ellos, como Emilio Osorio, de acoso y hacer bullying al actor peruano sin considerar que él les había pedido que se detuvieran.

Agencia de Nicola Porcella buscará sanciones contra responsables. Foto: Captura de pantalla TW @JulioMexico1 / TW @lunaagencymx

Esta vez la confianza en los juegos entre ellos llegó a otro nivel, por lo que Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigris fueron señalado de presunto abuso contra el exparticipante de "Guerreros 2020". Esto luego de que la influencer, entre risas, dejara sin ropa al actor que en un intento de defenderse quedó tendido en el suelo, donde otros participantes le dieron nalgadas y, luego, el ex Garibaldi le arroja crema.

Agencia de Nicola Porcella interfiere tras "broma"

Tras la supuesta broma contra Nicola Porcella, fanáticos de inmediato exigieron sanciones contra los responsables -aquellos que aparecen en las imágenes difundidas en redes sociales- y fue así como el llamado llegó hasta "Luna Agency" que se encarga de representar a diferentes celebridades, entre ellos el actor peruano.

La agencia de relaciones públicas respondió a diferentes comentarios tanto en Twitter como en Instagram donde señalan que se han "tomado cartas en el asunto" con los responsables del programa, por lo que será durante la gala de eliminación este domingo 30 de julio cuando se sabrá lo que ocurrirá con los participantes.

“Por favor, esto es abuso. Nicola nunca ha jugado así con Sergio y Poncho, no pueden permitir eso” y “Espero que como agencia representante hagan algo sobre lo que le hicieron a Nicola, eso no puede quedarse así”, fueron los mensajes de fanáticos preocupados a los que la agencia no dudó en responder: “Estamos en ello desde temprano, ya se está actuando con los encargados” y “Y estamos tomando cartas en el asunto”.

Agencia de Nicola Porcella actúa ante presunto abuso contra el actor en LCDLF México. Foto: TW @lunaagencymx

