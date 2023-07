“Nunca ha llegado tomada a las galas”: Sofía Rivera defiende a Galilea tras señalamientos de conducir reality show en estado de ebriedad

Durante la gala de ayer domingo en la que Raquel Bigorra fue la cuarta eliminada de "La casa de los famosos México”, Galilea Montijo se convirtió en el centro de atención del reality show debido a su singular comportamiento y forma de hablar a lo largo de la transmisión del programa.

Y es que a la conductora se trabaron varias veces las palabras, algunas las pronunció mal e incluso sus gestos fueron calificados de particulares; lo que propició que circularan versiones de que se había presentado a trabajar en estado de ebriedad. "Se le pasó el agüita de jamaica"; "Está rara"; "Gali invita las caguas para andar igual"; "Estás pedita, ¿verdad?"; "Hasta la mirada la traía perdida"; son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Galilea Montijo fue señalada de acudir en estado de ebriedad a la conducción de "La Casa de los famosos México". Foto: IG @galileamontijo

Sin embargo, Galilea Montijo negó todo tipo de especulaciones y aclaró que su manera de hablar se debió a una prótesis dental que le habían puesto y que, en pleno programa, se le había despegado.

“Les voy a contar, acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca; entonces, bueno, me están poniendo injerto de hueso, pero a mitad del programa como que se despegó”, aclaró.

Con la aclaración de la también actriz muchos quedaron satisfechos, pero otros tantos no creyeron en sus palabras, asegurando que la ortodoncia podía justificar su dicción, pero no su comportamiento e insistieron en que Galilea Montijo no estaba en sus cinco sentidos

Sofía Rivera Torres asegura que es testigo del profesionalismo de Galilela Montijo. Foto: IG @sofiariveratorres

¿Por qué Sofía Rivera defendió a Galilea Montijo?

Tras señalamientos de conducir en estado de ebriedad "La casa de los famosos de México", Sofía Rivera Torres defendió a Galilea Montijo al asegurar que ella es testigo del profesionalismo de la conductora del reality show y que nunca se ha presentado en mal estado a ninguna de las emisiones.

"Yo soy testigo de que Galilea no solamente NUNCA ha llegado tomada a las galas, también es de las conductoras más profesionales, cumplidas, preparadas y guapas con las que he tenido el gusto de trabajar", escribió la segunda eliminada en su cuenta de Twitter.

Incluso, la calificó como un ejemplo de mujer y de artista, y hasta se dijo sumamente afortunada de poder aprender de ella ahora que han tenido la oportunidad de convivir: "Es un placer aprender de ti Gali, eres un ejemplo", subrayó Sofía Rivera.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar y aunque algunos aplaudieron su noble gesto, también hubo quienes la llamaron “barbera”: "Alguien quiere chamba en 'Hoy'"; "Justo a ti no te creo"; "¿Necesitas ser barbera para que te sigan invitado Televisa?"; "Pero si estuvieras en tu programa ya se la hubieran acabado"; "Algo quiere y no es dinero", son algunos de los comentarios de los internautas.

