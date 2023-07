Desde que Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron que habían terminado su relación no han dejado de ser tema de conversación en redes sociales, en sitios de internet y en programas de espectáculos. Aunque se han disparado diferentes teorías sobre cuál sería el motivo de su ruptura, recientemente un amigo del reguetonero rompió el silencio y habló al respecto, dando a conocer la verdadera razón por el que la pareja habría concluido su noviazgo después de 3 años.

Los intérpretes de "BESO" sorprendieron a sus millones de seguidores al anunciar que habían terminado su compromiso, pues no hace mucho dieron a conocer que tenían planes de boda. Tras darse a conocer la noticia, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a correr el rumor de que la razón por la que su relación llegó a su fin fue por una supuesta infidelidad por parte del puertorriqueño con una modelo, de nombre Valeria Duque, no obstante, pronto salió a desmentir esta versión.

Rosalía y Rauw terminaron su compromiso IG @rosalia.vt

¿Por qué terminaron Rosalía y Rauw Alejandro?

El programa Socialité entrevistó a un supuesto amigo del intérprete de "LOKERA" quien aseguró que es poco probable que el cantante hubiera sido infiel, incluso dejó ver que hasta la española lo hubiera traicionado.

"Rauw Alejandro no tiene amantes, es muy formal (...). Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella... Él nunca", destacó la persona cercana al puertorriqueño, quien no quiso revelar su identidad.

En tanto, explicó que sí hubo terceras personas en la relación y estas fueron el equipo de la española, quienes estaban en desacuerdo en el romance de los artistas, ya que, según sus palabras, consideraban que Raúl Alejandro Ocasio, nombre real, no era suficiente para ella. "El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba 'bajando de nivel', que no estaba a su altura".

El equipo de Rosalía no quería al reguetonero. IG @rosalia.vt

Según la fuente, "ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian, y Rauw sienten que no está a ese nivel". Ante este panorama, las personas cercanas a la intérprete de "Motomami" consideraban que el reguetonero "era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo".

La española, de 30 años, no soportó la situación y habría sido ella la que decidió romper con Rauw Alejandro. "Rosalía ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión de romper la relación", dijo el supuesto amigo del cantante, quien agregó que actualmente el puertorriqueño está "destrozado", por lo que se ha refugiado en su familia, así que desmintió que esté de fiesta y ligando como se había reportado.