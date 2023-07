La Casa de los Famosos México: así fue como Thalia arruinó la sorpresa a Nicola

La noche de este jueves fue muy especial para los participantes de “La Casa de lo Famosos México”, ya que la cantante Thalía quien es fanática del reality show se conectó con los habitantes y los puso en aprietos pues la también actriz les leyó algunas preguntas del público y éstos tuvieron que ser sinceros y responderlas.

Sin embargo, la intérprete de temas como “Amor a la mexicana”, “Arrasando”, “No me enseñaste”, entre otras muchas más, cometió un error que por poco arruina la sorpresa de la producción a Nicola de llevar a su mamá, pues Thalía estuvo a nada de hacerle saber que su madre había viajado desde Perú solo para estar con él unos días.

¿Qué hizo Thalía?

Durante la dinámica que Thalía tuvo con los participantes de “La Casa de lo Famosos México” hizo un paréntesis pues la cantante quiso que Nicola le platicara sobre el momento emotivo que vivió con su madre.

Sin embargo, el participante peruano quedó sorprendido pues no entendía muy bien de lo que le hablaba la cantante, ante esto seguramente la producción le avisó a Thalía que aún la madre de Nicola no entraba a “La Casa de lo Famosos México”, por lo que rápidamente ésta se las ingenió pata que no se dieran cuenta de la sorpresa.

“Hablando de la familia, que bonito estuvo hoy muy emotivo ver a la mamá y yo siento que cuando estás ahí con el pequeño Nicola pues si te vuelves la mamá…” dijo Thalía

Luego de la visita de la madre de Nicola a “La Casa de lo Famosos México”, los participantes se reunieron en el comedor y ahí el peruano recordó que Thalía había dicho algo sobre su madre, fue entonces que entendió que la cantante estuvo a punto de revelar su sorpresa.

“Con razón me pareció, cuando Thalía dijo es un día emotivo y yo dije, pero ellos no agarran lo de afuera, yo dije ah mira buena se agarraron…y yo mandandolos a la mierda…” dijo Nicola

Sin embargo, quien sí se dio cuenta del error de Thalía fue Emilio Osorio, pues el también llamado “niño halcón”, confesó a Nicola que él intuía la visita de su madre y que incluso se lo compartió a Sergio Mayer.

“En cuanto cortaron a Thalía, yo le dije a Sergio: ‘va a venir la mamá de Nicola o va estar o la van a transmitir’, por que la cagó contigo…” dijo Emilio Osorio

Finalmente, Wendy Guevara aseguró que ni ella ni Nicola se dieron cuenta del error de Thalía debido a que en muchas ocasiones ambos se han autodenominado el papá y la mamá de “La Casa de lo Famosos México”.