Falleció Bill Cunningham, actor que le dio la voz al muñeco Ken en la década de los 60

Falleció Bill Cunningham, multifacético artista conocido por ser la voz original del clásico muñeco Ken de Mattel durante los años 60; murió a los 96 años en su hogar de West Hollywood. Su deceso fue confirmado por la CESD Talent Agency, una agencia de talentos que él mismo co-fundó en 1963. Cunningham, quien comenzó su carrera como cantante, se convirtió en un exitoso empresario y fue una figura clave en la industria de la representación de talentos. Sus socios en CESD, Ken Slevin y Paul Doherty, lo describieron como uno de los grandes innovadores y caballeros del negocio.

"Bill estableció el modelo a seguir en cuanto a servicio al cliente y al talento, especialmente en comerciales, voz en off e impresos. Era un hombre cálido, sociable y elegante que tuvo un impacto positivo en todos aquellos que representó y empleó. Fue un honor conocerlo y aprender de él", expresaron en un comunicado.

Bill Cunningham siempre quiso triunfar en Hollywood

Nacido en 1927, Cunningham soñaba con triunfar en Hollywood desde muy joven. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron interrumpidas cuando se alistó en la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió en un barco de desminado durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, alimentó su lado artístico al actuar con el Fort Emory Drum and Bugle Corp durante su servicio.

Es uno de sus trabajos más recordados. Foto: Mattel.

Tras la guerra, decidió seguir una carrera como cantante. Pronto logró apariciones en programas de NBC como "Voices of Walter Schumann" y "The Tennessee Ernie Ford Show". También cantó en bandas sonoras de películas para estudios como Fox, Paramount y Warner Bros. Fue en esta época cuando consiguió su trabajo más emblemático, prestando su voz a Ken, el novio de Barbie, en el álbum de 1961 "Barbie Sings".

El éxito de Bill Cunningham llegó como empresario

Con el apoyo de su amiga y cantante Peggy Taylor, Cunningham invirtió todos sus ahorros en la fundación de la Pacific Artists Agency en 1963. La agencia, que comenzó con solo 10 clientes de voz en off, se convirtió en una de las organizaciones más buscadas por los artistas. Cuatro años después, se transformó en Cunningham & Associates, expandiendo su presencia con dos nuevas ubicaciones en Nueva York y Chicago, según documentó The New York Post.

También fue un empresario exitoso. Foto: @cesdtalent.

Cunningham se retiró en 1989 después de vender su agencia. Su última aventura profesional fue la publicación de su autobiografía, "I Wonder What Became of Me", en 2014. Su legado, sin duda, perdurará en la industria del entretenimiento. En redes, amigos y familiares se han despedido.

