Sinéad O'Connor peleó con Miley Cyrus, desafió a la iglesia y le declaró la guerra al machismo

La música pop perdió una de sus voces más emblemáticas y controversiales: Sinéad O'Connor, la cantante que con su interpretación de "Nothing Compares 2 U", escrita por Prince, conquistó al mundo, falleció hoy a los 56 años. Su familia y amigos, devastados por la noticia, han solicitado privacidad en este momento de dolor. Muchos de sus fans recordaron algunos eventos en su vida que marcaron su carrera.

En 2003 se le diagnosticó el trastorno de bipolaridad. Foto: AFP.

Sinéad O'Connor nunca fue una figura que se mantuviera en la sombra. Su carrera estuvo marcada tanto por su talento indiscutible como por las controversias que la rodearon, pues su personalidad apasionada y su compromiso con sus creencias la llevaron a protagonizar momentos que aún resuenan en la memoria colectiva.

Rompió una foto del Papa

Uno de los más recordados es su aparición en el programa Saturday Night Live en 1992, pues en un acto de protesta contra los abusos de la Iglesia Católica, O'Connor rompió una foto del Papa Juan Pablo II en directo, lo que provocó un aluvión de críticas y la marcó como una figura polémica. En 1999 protagonizó otra controversia cuando una iglesia irlandesa disidente la ordenó sacerdotisa.

En 2013, O'Connor, mandó una carta a Miley Cyrus para decirle: "por favor en el futuro di no cuando te pidan prostituirte. Tu cuerpo es para ti y tu novio, no para cualquier basura en internet, o para cualquier codicioso ejecutivo de una compañía musical que quiere comprar amantes con joyas... Las mujeres deben ser valoradas por mucho más que su sexualidad, no somos meros objetos de deseo". A lo que la interprete de "Flowers" respondió muy molesta tuiteó "Antes de Amanda Bynes...había..." junto a un pantallazo donde la cantante hablaba de sus problemas mentales y hasta pedía ayuda para contactar a un psiquiatra.

Miley la humilló Foto: Instagram mileycyrus

En 2017, la cantante sorprendió al mundo al cambiar su nombre a Magda Davitt, su primer nombre fue Sinéad Marie Bernadette O'Connor; en 2018 anunció su conversión al Islam, adoptando el nombre Shuhada' Davitt. Este cambio marcó una nueva etapa en su vida y carrera, lo cual generó tanto apoyo como críticas.

Tuvo tres nombres. Foto: AFP.

Tiene un legado a inolvidable

También fue conocida por su lucha constante contra la depresión y los trastornos mentales. En varias ocasiones, la cantante compartió abiertamente sus batallas personales, convirtiéndose en una voz importante en la concienciación sobre la salud mental; había enfrentado problemas recientemente, pues su hijo de 17 años se quitó la vida hace aproximadamente un año y medio.

Su talento era innegable. Foto: AFP.

A pesar de todo, Sinéad O'Connor será recordada por su voz inigualable y su contribución a la música. Sus dos primeros álbumes, "The Lion and the Cobra" y "I Do Not Want What I Haven't Got" fueron grandes éxitos comerciales; en 2005 regresó con su álbum reggae "Throw Down Your Arms", tras haber vivido un período en Jamaica y experimentado con las creencias rastafaris.

SIGUE LEYENDO...

¿De qué murió Tony Bennett?

Con información de AFP