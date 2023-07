Es considerada la película más romántica de la historia y la puedes ver en Prime Video

Han pasado 25 años desde que llegó a la pantalla grande “Un Ángel Enamorado” (City of Angels) pero los espectadores la siguen considerando como una de las películas más románticas y emotivas hasta el día de hoy. La cinta demuestra que el amor lo puede todo y hasta es capaz de desafiar cualquier situación que ante él se interponga pero además pone sobre la mesa temas como la espiritualidad.

Algo que hace que esta película continúe en el top de películas de romance a casi tres décadas de su lanzamiento, es la actuación de sus actores estelares: Nicolas Cage y Meg Ryan. La producción audiovisual tiene una duración de 1 hora con 54 minutos y está disponible en Amazon Prime y HBO.

¿De qué trata la romántica película "Un Ángel Enamorado"?

La trama gira en torno a Seth (Nicolas Cage) un ángel de los miles que se encuentran en la tierra vigilando a los seres humanos, ellos se encargan de protegerlos pero su principal responsabilidad es aparecer ante aquellos que están cerca de la muerte y servir como guía para encaminarlos a la siguiente vida.

Aunque Seth viaja constantemente a la tierra, su contacto con los humanos es muy poco por lo que no logra entenderlos completamente pero todo cambia cuando conoce en un quirófano a la doctora Maggie Rice (Meg Ryan), quien todos los días se esfuerza por mantener con vida a sus pacientes. La atracción por ella se vuelve tan fuerte que no quiere separarse un instante de su lado aunque ella no pueda verlo.

El amor entre ambos surge de manera inmediata, es tanta su plenitud que no pueden vivir separados uno del otro | Foto: HBO

Por eso, Seth decide hacerse visible y pide a un ser supremo dejar de ser ángel para convertirse en humano, porque solo así podrá tener contacto con Maggi y así sucede, el joven deja atrás sus alas y las cambia por pies para moverse por las calles como el nuevo ser terrenal que es. Una vez que se muestra cómo un ser humano, lo primero que hace es buscar a la doctora

Seth se logra acercar poco a poco a Maggie hasta que se gana su confianza y junto con ella empieza a experimentar todo lo que un ángel no puede hacer. Degustó comida deliciosa, sintió dolor por una lesión, felicidad, conoció el amor, pero también la tristeza y el desamor. Por su parte, la doctora siente que él es un tanto extraño y le parecen increíbles las reacciones que tiene a cada situación, pero poco le importan esos detalles y está dispuesta a entregarle su amor al apuesto hombre de negro.

Seth experimentará la muerte de una manera muy cercana | Foto: Especial

Ficha técnica de Un Ángel Enamorado

Título original: City of Angels

Año: 1998

Duración: 1 hr 54 min

País: Estados Unidos

Director: Brad Silberling

Guion: Dana Stevens

Música: Gabriel Yared

Fotografía: John Seale

Reparto: Nicolas Cage, Meg Ryan, Dennis Franz, André Braugher,

"Vale la pena verla"

La audiencia ha destacado la cinta por la historia romántica que envuelve a cualquiera, y no solo eso, también han destacado la banda sonora que acompañó a toda la cinta haciendo de ella una conjunto perfecto. Cabe destacar que este filme es un remake de la película alemana "El cielo sobre Berlín", sin embargo, la versión estadounidense fue más se popularizó.

"Es una historia de amor, vale la pena verla una o dos veces", "La música es increíble", "Mi película romántica favorita de todos los tiempos. Me encanta la expresión y la ternura del amor que se muestra en esta película. Gran química entre dos protagonistas, totalmente hermosa", "Una de las mejores películas de la historia con uno de los finales más tristes", es lo que algunos cinéfilos opinan al respecto.

