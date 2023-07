Esta película de ciencia ficción tiene un porcentaje perfecto de aprobación y la puedes disfrutar en Netflix

La ciencia ficción es uno de los géneros más populares entre los amantes del cine, pero constantemente se ven decepcionados ante muchas producciones, sin embargo, recientemente salió un filme que parece haber cumplido con las expectativas de la audiencia, pues en Rotten Tomatoes tiene un impresionante 100%, se trata de "They Cloned Tyrone" (El clon de Tyrone) y está disponible en una de las plataformas más populares de streaming.

"They Cloned Tyrone" es una amalgama de géneros que combina elementos de la comedia, el thriller y la ciencia ficción. La trama se desarrolla en un barrio difícil, donde el personaje principal, Fontaine, interpretado por John Boyega, es un narcotraficante que descubre una verdad alarmante y eso desencadena en seguir una nefasta conspiración gubernamental.

¿Dónde ver "They Cloned Tyrone"?

No sólo cautivó a la audiencia, pues los críticos también le han dado muy buena aprobación, un 92%. Si quieres ver este largometraje, está disponible en Netflix desde el pasado 21 de julio. La película cuenta con un elenco estelar que incluye a Jamie Foxx y Teyonah Parris, quienes junto a Boyega, ofrecen actuaciones de alta calidad que mantienen al espectador enganchado.

Tiene pocos días de haberse estrenado. Foto: Netflix.

Algunos expertos sostienen que además de su intrigante trama, "They Cloned Tyrone" también destaca por su estética visual y su dosis inesperada de humor. La película evoca la estética cruda de series como "The Wire", mientras que el humor surge en los momentos más necesarios, generalmente de la mano de Foxx. Otros más sostienen que "They Cloned Tyrone" no es solo una película de ciencia ficción, es también una reflexión sobre la realidad de las comunidades marginadas y cómo afrontan muchas de las dificultades estructurales.

Está dirigida por Juel Taylor. Foto: Rotten Tomatoes.

Déjate sorprender

"They Cloned Tyrone" es una película que requiere paciencia y la disposición para dejar de lado la sensación de "esto ya lo he visto antes". Sin embargo, el talento del elenco y la originalidad de la trama hacen que valga la pena el viaje. Aunque la película puede parecer un poco extraña al principio, su habilidad para combinar diferentes elementos la convierte en una propuesta casi original.

Te sorprenderá a cada instante. Foto: Netflix.

SIGUE LEYENDO...

La miniserie de Netflix que pueden quitar por sus duras escenas y la historia sobre paternidad, no es fácil de procesar