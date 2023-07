Silvia Pinal rompe el silencio y confiesa quién le gusta más, Jorge Negrete o Pedro Infante

Silvia Pinal es una de las estrellas que aún puede presumir su participación en importantes películas del extinto “Cine de Oro”, la celebridad participó junto a afamados actores de la talla de Pedro Infante y Jorge Negrete, dos de los galanes más importantes de la época, pero solo uno de ellos era el favorito de la famosa

Hay que recordar que Silvia Pinal y Pedro Infante protagonizaron juntos la película “El Inocente” en el año 1956, fue entonces cuando la estrella originaria de Guaymas, Sonora quedó impactada con la voz y carisma del nacido en Mazatlán, Sinaloa, además aseguró en una entrevista que le gustaba mucho cuando le cantaba.

Silvia Pinal y Pedro Infante trabajaron juntos. Captura de pantalla FB/Pedroinfanteelcarpintero

Las palabras de Silvia aparecieron en una de las entrevistas que participó junto a Maxime Woodside en donde se declaró feliz de lo que vivió con el galán mexicano, en “Palabra de Mujer” programa de la periodista Pinal agregó que Pedro Infante sobre salía de los otros hombres en esos años.

“Era muy simpático, muy agradable, era una gente muy educada, les encantaba a las chicas… a mí sí, también, me encantaba que me cantara, me encantaba”, son parte de las palabras de la actriz quien reiteró que le fascinaba la voz de Pedro Infante sobre la de Jorge Negrete. Otra de las cosas que recordó durante dicha plática es que recuerda al pintor mexicano Diego Rivera por el cuadro en donde ella es la protagonista y que ahora es histórico el retrato en el que aparece.

Silvia Pinal prefiere a Pedro Infante. Captura de pantalla FB/Pedroinfanteelcarpintero

¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal?

Fue este 24 de julio que se dio a conocer que la famosa está delicada de salud y pidieron oraciones para su mejoría, la noticia se expuso en el Twitter del periodista y exrepresentante de Silvia Pinal, Emilio Morales en donde se informó sobre el estado de la protagonista de cientos de filmes y programas de televisión.

"Lamento informarles que el estado de salud de doña Silvia Pinal es delicado, luego de que desde la tarde de ayer, se encuentra con la presión muy baja, su sistema de defensas comprometido y con muy pocas fuerzas en general. Le deseo lo mejor a mi querida Doña Silvia", son las palabras de Emilio Morales.

Silvia Pinal es una mujer de las mujeres más hermosas del cine de oro. Captura de pantalla FB/Silvia Pinal

Aunque Silvia Pinal ya había preocupado a sus fanáticos desde semanas antes, quienes en redes sociales mencionan que las últimas apariciones en cámara se han visto sin energía y menos estable, aunque siempre contenta de recordar su trayectoria y compartir con sus colegas actores quienes aplauden su trabajo