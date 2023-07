“Hay despertares en la vida”, Bárbara Mori habla de su divorcio con Sergio Mayer

Hace apenas unos días Sergio Mayer habló por primera vez sobre los motivos por los que se divorció de Bárbara Mori en el 2002 y aseguró que todo se originó porque a la actriz no le gustaba la disciplina que él le trataba de inculcar, lo cual, causó una gran polémica al interior de la industria de la farándula, sin embargo, la también modelo optó por no quedarse callada y ya dio su versión de los hechos, lo cual, cambia completamente el panorama sobre la versión emitida por el exGaribaldi.

Estas declaraciones de Sergio Mayer tuvieron una gran repercusión porque nunca había hablado de forma abierta sobre los motivos que lo llevaron a separarse de Bárbara Mori, con quien procreó a su hijo Sergio Mayer Mori y porque dichas revelaciones fueron emitidas durante su participación en “La Casa de los Famosos”, lo cual, hizo que sus palabras tuvieron un alcance mayúsculo.

Entre sus declaraciones, Sergio Mayer reconoció que su error fue querer “proteger” a Bárbara Mori, quien apenas estaba iniciando su carrera cuando estuvieron casados pues además de ser su esposo y el padre de su hijo, también fue su manager, lo cual, comenzó a desgastar la relación pues considera que se convirtió en un padre para ella, además, mencionó que otro factor crucial para su ruptura fue que la también modelo era sumamente indisciplinada, lo cual, contrastaba completamente con su personalidad, incluso, señaló que su relación con su hijo se fracturó por este mismo motivo.

Bárbara Mori responde a señalamientos de Sergio Mayer

Luego de las revelaciones de Sergio Mayer, Bárbara Mori participó en una transmisión en vivo con Marimar Vega en la que el tema de su divorció del actual participante de “La Casa de los Famosos” salió a colación y la actriz aseguró que separarse el también político fue un auténtico “despertar” pues señaló que durante su matrimonio vivió bajo sus órdenes, asimismo, señaló que el haberse relacionado con el exGaribaldi fue consecuencia de su dura infancia, pues señaló que creció pensando que no merecía nada bueno.

“Creo que hay despertares en la vida diferentes y mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo (Sergio Mayer), porque yo viví cinco años una vida que, o sea, vivía bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña totalmente con falta de amor, completamente insegura de mi misma y al crecer en un entorno así yo crecí pensando que no valía nada, que no merezco nada y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño y todas las decisiones eran tomadas desde el miedo y la inseguridad”, señaló Bárbara Mori.

Para finalizar, Bárbara Mori señaló que una de sus amigas fue clave para que tomara la decisión de separarse de Sergio Mayer, además, mencionó que no quería que su hijo creciera en un ambiente negativo, por lo que optó por el divorcio, lo cual, asegura, fue lo mejor que le pudo pasar en la vida pues el panorama cambió de forma radical para bien.

“Cuando yo me separé era súper infeliz y luché muchos más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz y hay una persona que fue importantísima para esta decisión que habló conmigo, Adriana Lavat, me decía 'la felicidad es lo más importante, tienes que luchar por ti y no sé qué' y la escuché tanto que dije vamos a hacerlo, el día que me separé las puertas del cielo se empezaron a abrir porque aparte él era mi manager y él tenía mi dinero”, finalizó la protagonista de “Rubí”.