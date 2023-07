¿Apio Quijano se va de LCDLF México? Así se despidió de Nicola: "Quiero todas las cuentas claras"

La emoción dentro de "La Casa de los Famosos México" se vive a flor de piel, en especial este domingo 23 de julio, ya que hoy por la noche se dará a conocer quién es el nuevo eliminado del reality show más visto de la televisión, pero un detalle que no ha pasado inadvertido para los fanáticos es que por primera vez se irá alguien del "Team Infierno". Pues entre los nominados y que el público tendrá que salvar figuran Sergio Mayer, Nicola Porcella y Apio Quijano.

Fue precisamente este último quien levantó las sospechas entre los espectadores de que será el próximo a irse de la casa más famosa de México, pues a horas de que se realice la gala de eliminación, aprovechó para acercarse a sus compañeros y si bien no lo hizo con la intención de despedirse sí aclaró algunas diferencias que han tenido. Al limar sus asperezas, Apio Quijano primero se acercó a Nicola Porcella, con quien se sinceró como nunca y los fans no tienen dudas de que el reality forjó una amistad.

Quienes ven la transmisión sin interrupciones de "La Casa de los Famosos México" fueron testigos de lo que se vivió hace unas horas entre estos dos personajes y miembros del "Team Infierno", el más querido y popular en redes sociales. Mientras se encontraban en el vestidor, el ex Kabah se acercó a su compañero peruano para externarle su preocupación por la pronta salida de alguno de ellos, un momento en el que se abrió como nunca y sorprendió a los espectadores.

"Quiero todas las cuentas claras porque eres alguien que desde el principio estamos juntos", inició a contar el cantante, no sin antes recordar cuál fue la mayor diferencia que tuvo con Nicola, quien antes ha asegurado que no tiene ninguna estrategia para ganar el reality; sin embargo, Apio Quijano tenía una visión diferente de que sí existía alguna estrategia de por medio, incluyendo el ser miembro del cuarto infierno.

Durante su conversación, Nicola también aclaró su relación con Apio y le afirmó que nunca lo utilizó para quedarse dentro del programa, como se llegó a pensar por un malentendido y entre ello dijo que nunca usó a nadie, incluyendo a Wendy Guevara. Y es que el Kabah ha tenido una relación muy cercana con la influencer, por lo que el tema escaló hasta otros niveles; misma que ahora repitió con el futbolista, pues lo defendió del bullying.

"Todo lo que tú te has ganado, el cariño y el apoyo ha sido muy tuyo y también yo por mi parte me hago responsable y dije '¿estará jugando con Wendy? como parte de su estrategia'. Pero ayer que me dijiste que no demeriten mi carrera y mis años y mi tiempo de picar piedra como todos; tienes toda la razón", dijo Apio.