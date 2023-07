¿Falta de higiene? Taylor Swift deberá pagar más de 30 multas por la cantidad de basura afuera de su casa

Taylor Swift es una de las cantantes más importantes del momento y su gira “The Eras Tour” ha significado un éxito para su carrera; sin embargo, esto no la ha salvado de tener problemas con la justicia ya que deberá pagar miles de dólares por más de 30 multas debido a la falta de higiene afuera de su casa donde se acumula una gran pila de basura que ya ha generado molestia entre los vecinos.

En medio de su gira mundial con la que celebra su regreso a los escenarios, el New York Post reveló que la intérprete de “Shake It Off” ha sido llamada en 32 ocasiones por el Departamento de Saneamiento por la falta de limpieza en la acera frente a su casa de Nueva York, donde la cantidad de basura ya ha generado problemas.

Taylor Swift tiene más de 30 multas por basura afuera de su casa. Foto: IG @taylorswift

Multas de Taylor Swift

En 2017 la cantante, de 33 años, compró una casa de tres pisos en el barrio Tribeca en Nueva York que, de acuerdo con el medio antes mencionado, tuvo un costo de 18 millones de dólares. La residencia está ubicada a un lado de otro complejo que también es propiedad de Swift y con el que no existen inconvenientes ya que la limpieza está a cargo de la asociación de condominios.

Aunque no ocurre lo mismo con la casa, donde se han acumulado desechos entre periódicos, botellas, cartón, servilletas, envoltorios y restos de cigarros. “A ella no le importa dejar la basura afuera”, indicó a New York Post un paseador de perros que se quejó por la falta de higiene en la casa de la cantante que junto con sus abogados ha intentado luchar para retirar las multas logrando retar 200 dólares a los poco más de 3 mil que debe pagar.

Fanáticos defienden a Taylor Swift

Ante el escándalo que se desató por las multas de Swift fanáticos no dudaron en defenderla, aseguraron que los desechos acumulados afuera de su casa serían de los propios fans y paparazzis que esperan o acampan con regularidad con la intención de poder acercarse a ella o captar cada uno de sus movimientos, pues aseguraron que ella no fuma.

“Ella no fue más que una inquilina perfecta todo el tiempo y un trato encantador. Solo tengo cosas positivas que decir sobre ella”, dijo David Aldea, anterior arrendador de Taylor Swift, en entrevista al New York Post y se dijo sorprendido por las multas que tiene la cantante.