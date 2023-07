VIDEO: Natanael Cano revivió una canción “duranguense” y así suena ahora cómo “corrido tumbado”

En las últimas semanas Natanael Cano ha desconcertado a sus fanáticos y a los usuarios de redes sociales quienes a través de videos que circulan en la red se percatan del cambio no solo físico sino emocional del cantante sonorense, pues aseguran que ahora luce maduro, alejado de los problemas y algo que causó la sorpresa de sus seguidores es que incluyó una canción muy romántica en su nuevo álbum.

“Nata Montana” es el nombre del nuevo disco de Natanael Cano, en donde los corridos tumbados no pasan desapercibidos, pues cabe recalcar que es el padre de este subgénero de regional mexicano y a quien muchos de sus colegas le han aplaudido la labor que por años ha hecho para que sobresalga a nivel mundial.

Ahora Natanael Cano tiene una canción de amor titulada “Mi bello ángel”, que corresponde a un cover de una famosa agrupación de música duranguense, pero al estilo de “Nata”, pues aunque preservó todo el sentimiento, de fondo se pueden escuchar los sonidos de instrumentos de cuerdas que son característicos de su ritmo tumbado.

El video de la canción también se adecúa a los sentimental de la pieza, pues aparece Natanael Cano junto a una chica de cabello negro en escenas románticas, en paseo a caballo, con algunos abrazos que denotan todo el amor que le puso al proyecto con el que salió de su zona de confort, pero además devolvió la popularidad a una antigua canción.

Los Primos de Durango y después conocidos como Primos MX están conformados por un conjunto de músicos que se formó durante la época en la que la música duranguense estaba muy fuerte en todo el país y al sur de Estados Unidos, gracias a su talento y a que también los vocalistas son chicos apuestos lograron conquistar a millones de personas que siguieron su música por varios años.

Además de piezas como “Mi bello Ángel”, Los Primos de Durango popularizaron canciones como “Te perdonaría” quien este 2023 la renovaron Edén Muñoz y el Frizian, además “Solo tú”, “De ti todo lo sé” y “La elegida” por mencionar algunas de las que lograron la aceptación de la gente y que todavía se escuchan con añoranza en la playlist de sus fanáticos que no dejan morir su sonido.

Los Primos MX siguen presentes en la industria y recientemente Spotify dio a conocer que son el grupo de música duranguense más escuchado, con 23 años de trayectoria lograron preservar su estilo y superar a estrellas importantes dentro de esta vertiente, además siguen realizando presentaciones en México y Estados Unidos.

"Miras con tanta dulzura, hermosa criatura

Tú mi bello ángel que cayó del cielo

Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte

Que logro obtenerte por obra divina

Pues en cada esquina te busque

Solo tú eres la persona, la que me ilusiona

La que me emociona, por ti pierdo el rumbo

Y en cada segundo me voy de este mundo

Con sentirte a ti"