Niurka reacciona al triste mensaje del hijo de Bárbara Torres: "no entienden que es un juego"

El pasado domingo 16 de julio, los seguidores de "La Casa de los Famosos México" fueron testigos de un emotivo momento después de que el hijo de Bárbara Torres rompiera en llanto al recordar todos los ataques que recibió su mamá durante su participación en el reality show.

En pleno programa en vivo, el joven se quebró en llanto para exigir respeto hacía su mamá. Señaló que en las últimas semanas Bárbara Torres, su madre, se convirtió en blancos de ataques por la estrategia que implementó en "La Casa de los Famosos México".

El pasado martes 18 de julio, el programa de espectáculos "De Primera Mano" compartió un video que muestra la reacción que tuvo Niurka Marcos ante las conmovedoras declaraciones que hizo el hijo de Bárbara Torres, la séptima eliminada de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México".

Sin guardarse nada, la famosa vedette, una de las más polémicas en nuestro país, aseguró que el hijo de la estrella de "La Familia P.Luche" dio una catedra en televisión abierta y sobre todo a aquellas personas que comparten un sin fin de mensajes en las plataformas digitales.

Tras defender la postura del hijo de Bárbara Torres, Niurka Marcos aseguró que la "generación de cristal" no tiene límites y por eso lanza fuertes comentarios contra cualquier famoso. Señaló que no entienden que "La Casa de los Famosos México" es un simple juego.

"No entienden de límites, no comprenden, no acaban de entender que es un juego y no puede ir más allá", contó.