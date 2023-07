Investigan a Brian Molko, vocalista de Placebo, por presuntamente llamar “fascista” a la primera ministra de Italia Giorgia Meloni

La icónica banda británica de rock alternativo Placebo integrada por Brian Molko (vocalista y guitarra rítmica), Stefan Olsdal (bajo, guitarra y teclados) y Steve Forrest (baterista), que inició su carrera en 1994, se caracteriza por su combinación de elementos de rock, punk, glam y electrónica, con letras introspectivas y generalmente provocativas. Entre sus exitosos álbumes se encuentran “Without You I'm Nothing” (1998), “Black Market Music” (2000), “Sleeping with Ghosts” (2003), “Meds” (2006), “Battle for the Sun” (2009), “Loud Like Love” (2014) y “Never Let Me Go” (2022).

De los sencillos de Placebo destacan “Nancy Boy”, “Pure Morning”, “Every You Every Me”, “The Bitter End” y “Song to Say Goodbye”, así como su versión de “Running up That Hill”, tema ochentero original de Kate Bush. Placebo ha dejado una huella internacional en la escena musical y se ha convertido en una inspiración para las bandas que le precedieron.

Brian Molko causó polémica por presuntamente llamar “fascista” a la primera ministra de Italia Giorgia Meloni. Foto: FB @Placebo Anyway

Placebo, quien ha cultivado un estilo distintivo y una identidad visual única, liderados por la androginia de Brian Molko, ha realizado numerosas giras y ha sido aclamada por su energético y emocionante espectáculo en vivo. Sin embargo, en uno de sus recientes conciertos la banda causó polémica por presuntamente llamar “fascista” a la primera ministra de Italia Giorgia Meloni

¿Por qué investigan a Brian Molko, vocalista de Placebo?

La semana pasada, Placebo dio un concierto en el festival Sonic Park de Stupinigi, a las afueras de Turín (noroeste) y, desde el escenario, el vocalista de la banda Brian Molko de 50 años de edad dedicó varios insultos contra la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, de 46 años de edad, líder del partido Hermanos de Italia, quien dirige el gobierno de ultra derecha que ha tenido el país desde la Segunda Guerra Mundial.

"Giorgia Meloni, pedazo de mierda, fascista, racista", gritó Molko en italiano, según videos grabados por los asistentes, publicados en redes sociales.

Giorgia Meloni es la primera mujer en la historia en ocupar el cargo de primera ministra de Italia (desde octubre de 2022).TW @Giorgia Meloni

Luego de las presuntas expresiones lanzadas por el líder del grupo de música británico Placebo, la fiscalía italiana abrió una investigación contra Brian Molko, según datos de la prensa local del país europeo. La fiscalía se limitó a indicar a AFP que se trata de un "expediente delicado" y que no deseaba hacer comentarios.

El código penal italiano prevé multas de mil a 5 mil euros (1.125 a 5.625 dólares) contra cualquiera que "difame públicamente a la República", incluyendo al gobierno, al parlamento, a los tribunales y al ejército.

