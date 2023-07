Entre lágrimas, Federica Quijano defiende a su hermano, Apio, tras pelea con Wendy Guevara: "Eso le dolió"

Todo parece indicar que una nueva rivalidad surgió en “La Casa de los Famosos México” luego del fuerte enfrentamiento entre Wendy Guevara y Apio después de que éste la llamara persona de “bajo mundo”. Algo por lo que la cantante Federica Quijano no dudó en defender a su hermano asegurando que, por su historia de vida y la amistad que tiene con la influencer, representó un golpe para él.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Federica Quijano no evitó romper en llanto al hablar sobre la pelea que protagonizó su hermano, el integrante de Kabah, con Wendy Guevara. La cantante señaló que su hermano es un caballero y que la discusión logró afectarlo más de lo que se podía ver ante las cámaras debido a su historia familiar de la que poco a hablado en el reality show.

“Eso le dolió mucho más a mi hermano de lo que creen, el hecho de lidiar con alguien que ha abusado del alcohol es algo que conocemos bien, entonces, esto le dolió mucho más a mi hermano de lo que creen”, dijo entre lágrimas Federica Quijano y añadió que también habría sido un impacto mayor para él ya que consideraría a la integrante de “Las Perdidas” como la personas más cercana a él en el programa.

“Estoy aquí y doy la cara por él porque duele y duele muchísimo. Lo que quiero decir con este es que evidentemente voy a defender a mi hermano siempre, pero a veces que toca temas muy delicados y más que los toque, puesto es tu amiga, para mí Wendy es la persona más cerca al Apio (…) No es el momento para esa discusión, pero mi hermano es y siempre será un caballero”, añadió.

¿Qué sucedió entre Wendy Guevara y Apio Quijano?

Todo ocurrió durante la más reciente fiesta con temática “En el caribe”, en la que ambos participantes ya tendrían algunas copas de más. Durante una charla con “La Barby” Juárez el cantante dijo que gracias a Wendy Guevara estaba conociendo el “bajo mundo” y de inmediato la boxeadora se lo hizo saber a la influencer.

De inmediato Wendy Guevara se acercó molesta a Apio Quijano para encararlo y comenzó una intensa discusión por la que sus compañeros pensaron que lo golpearía, incluso Sergio Mayer reveló más tarde que estaba detrás de la también modelo en caso de que tuviera que intervenir.

"No, te lo digo porque no voy a ser la que me hago la ver**, porque no lo soy, pero ella me dijo: 'Ay, porque ella no sabe lo que es sufrirlo' y yo dije pues sí, no sabe lo que es sufrirlo, te lo digo aquí ¿cómo ves?”, dijo furiosa Wendy Guevara.

Tras la discusión Apio Quijano rompió en llanto y señaló a sus compañeros que se habían malinterpretado sus palabras. Una vez que todo estaba en calma Wendy Guevara se acercó una vez más a él para terminar con el conflicto y expresarle su cariño.

