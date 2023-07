Alejandro Fernández sube fotografías desde la alberca y recibe piropos candentes "estas pa' perderte el respeto"

Alejandro Fernández terminó su gira por Europa, después del gran éxito que tuvo en el escenario de Madrid el cantante aprovechó unos días para vacacionar al otro lado del mundo, su felicidad es tan evidente que incluso no la puede ocultar en las fotografías que recientemente subió desde Bali, Indonesia, país ubicado en Asia.

“El Potrillo” llevó a cabo una sesión de fotografías desde la piscina y cautivó a sus fanáticos quienes soltaron varios piropos, algunos atrevidos y otros más suaves, pero todos positivos sobre la imagen y la carrera del hijo de Vicente Fernández, ya que aseguran que a pesar de la tristeza por la muerte de su padre que lo embargó por varios meses, ahora luce mucho mejor.

“Dale a tu cuerpo alegría Macarena... Oh Lala... Que fotitos @alexoficial gracias por compartir estas lindas imágenes con nosotros. Besos”, “Este caballero es pura medicina para el alma y todos los males”, “Mi caballero si no tuvieras compromisooooo”, “La sonrisa en tu cara vale oro. No dejes nunca de sonreír. ¡Eres el mejor!”, “Con el respeto que merece mencionar a sus padres, pero que buena mano tienen al haber hecho a este hombre tan bello” y “Las vacaciones te sientan de maravilla que precioso eres”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.