¿Quién es Eva Aldrete, la “Narcosatánica”, protagonista de la nueva serie de HBO?

La desaparición del turista Mark J. Kilroy, originario de Texas y extraviado en Tamaulipas en 1989, destapó uno de los casos más escabrosos que se recuerden en la prensa mexicana: el de los Narcosatánicos.

Este grupo, liderado por el estadounidense de ascendencia cubana Adolfo de Jesús Constanzo, practicante del Palo Mayombe, una rama de la santería que se caracteriza por el uso de sacrificios rituales, fue acusado de la muerte de 13 personas, cuyos cuerpos torturados fueron encontrados en una finca cercana a Matamoros.

Sara Aldrete tenía en ese entonces 24 años de edad. Era conocida como la “Madrina” y la Policía aseguraba que mantenía una relación amorosa con Constanzo, quien perdería la vida el 6 de mayo del 89 en un enfrentamiento con las autoridades.

Sara Aldrete considera que fue una víctima de Adolfo de Jesús Constanzo. Foto: HBO Max

Entre las actividades que las autoridades señalaron que realizaba Sara al interior de la banda, que sembró el terror en la frontera tamaulipeca a finales de los 80, estaba la de cocinar ciertas partes del cuerpo de sus víctimas, las cuales se usaban para preparar un brebaje que los hacía “invencibles”.

Sin embargo, su suerte acabó el mismo 6 de mayo, cuando ella y otro integrante de la banda fueron capturados con vida y acusados de los múltiples crímenes realizados por el grupo.

¿Víctima o victimaria?

En un principio, Sara Aldrete fue sentenciada a 60 años de prisión por su participación, directa o indirecta, en la mayoría de los crímenes de la asociación delictiva, pero esta condena fue posteriormente rebajada a 50 años.

Casi desde el primer día que pasó en prisión, la “Narcosatánica” señaló que, en realidad, ella también era una víctima de Adolfo de Jesús Constanzo, quien ejercía violencia en contra de ella.

Once años después de su captura, en el año 2000, Aldrete publicó “Me llaman la Narcosatánica”, un libro en el que ofrece su versión de los hechos. Además, ha intentado en varias ocasiones la reducción de su sentencia, pero tras 33 años internada en prisión, esto no le ha sido concedido.

“Nuestro compromiso como plataforma con esta historia es mostrar todas las versiones posibles de los hechos. Aquí se verán tres cosas: el rigor periodístico, las evidencias y nuevos datos que no se dieron a conocer en el pasado. No es un tema de redimir a Sara, sino de presentar los hechos recabados y dejar que la gente tome su propia decisión”, apuntó Claudia Fernández, gerente senior de desarrollo de contenido de no ficción de Warner Bros. Discovery, en un comunicado de prensa.

La nueva serie, cuyos capítulos de estreno llegarán a HBO a partir de este 16 de julio, pretende dar una nueva visión sobre este caso, aportando testimonios y pruebas nunca antes vistas, para ofrecer un panorama distinto de su historia.