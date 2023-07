Belinda se lleva todas las miradas en look verde militar y presumiendo cinturita

Belinda es una de las artistas que posee una curvilínea silueta que destaca con cada uno de sus atuendos, sin importar si son llamativos para estar arriba del escenario, muy elegantes para las alfombras rojas o casuales, como lo confirmó este viernes con una publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram, luciendo un look verde militar con el que presumió su cinturita y toda su belleza.

Belinda enamora presumiendo cinturita

La intérprete de temas como "La niña de la escuela", "Amor a primera vista" y "Luz sin gravedad" es una de las celebridades que siempre está al último grito de la moda y gusta de lucir las tendencias del momento, por lo que no es raro que la ojiverde cause furor e imponga con cada look, como lo ha dejado ver en los últimos días desde Tailandia, país al que fue invitada por la firma de joyería Pandora, de la que es embajadora.

Beli, como la llaman muchos de sus fans y amigos, dejó sin aliento con su look, pues mostró un estilo playero que es ideal para protegerse del sol, ya que combinó un top de licra con manga larga, que se ajustó perfecto a su silueta, con un coqueta panty, ambas piezas en color verde militar, uno de los tonos que nunca pasan de moda y que van perfecto con las tendencias del verano y del otoño.

Con sólo una serie de emojis de sol, arroz y champagne, la guapa intérprete publicó cuatro fotos en las que se le ve posando frente a un espejo y otras de la comida y el lugar en el que se hospeda, presumiendo su increíble figura y su cinturita, por lo que en sólo unas horas rebasó los 460 mil "me gusta" y los 2 mil 500 comentarios con frases como: "La Barby humana. La perfección echa mujer", "Eres la mas hermosa Beli" y "Diosa eres perfecta"; entre muchos otros.

Belinda presumió cuerpazo frente al espejo. Foto: IG @belindapop

La guapa protagonista de la serie española de Netflix, "Bienvenidos a Edén", es una de las pocas celebridades que tienen un día para celebrar su éxito en los medios. El 10 de enero de cada año los fanáticos de la artista la festejan por su carrera, y en las redes sociales no para de mencionarse el "Día Mundial de Belinda", lo que demuestra el gran apoyo que tiene de sus fieles admiradores.

La cantante impone con su estilo. Foto: IG @belindapop

