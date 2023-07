Ellos son todos los novios de Lucero, además de Michel Kuri y Mijares

Lucero anunció que terminó su relación con Michel Kuri después de 10 años. Como era de esperarse, la noticia impactó a sus seguidores y a los medios de espectáculos, pues hasta el momento no había dejado ver una crisis, por el contrario, parecía que estaba en su mejor momento. Después de esta confirmación, muchos de sus fanáticos y en redes sociales han comenzado a recordar a los que han sido sus novios a lo largo de los años.

"La novia de América" es una de las celebridades que ha preferido mantener su vida privada lejos del ojo público, por lo que la mayoría de sus romances han sido muy discretos, sin embargo, algunas veces ha compartido con sus admiradores anécdotas o momentos junto a sus parejas, pues hay que destacar que la actriz y cantante se caracteriza por ser muy sincera y auténtica ante el público.

Luis Miguel, el primer amor

En 1985, la cantante Lucerito protagonizó la película “Fiebre de amor” con una de las grandes figuras del momento, Luis Miguel. Debido a la química que tuvieron en pantalla y a que los dos eran las estrellas juveniles de la época se comenzó a especular que tuvieron un romance que traspasó la pantalla grande, sin embargo, en aquel momento nunca aclararon la situación; de hecho fue hasta hace un par de años que la intérprete de "Cuéntame" reveló que nunca fueron novios, pero que tuvieron una bonita amistad.

"En esa época nos agarrábamos de manita sudada. No (éramos novios), pero muy buenos amigos y nos gustábamos y pasábamos momentos muy padres que dentro del trabajo era divertido. Éramos brothers, entonces yo creo que sí nos gustábamos y nos caíamos súper pero en el fondo teníamos la idea de no vamos a ser novios oficiales", destacó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Francisco Xavier, un amor juvenil

En los años 80, la intérprete tuvo un breve romance con Francisco Xavier, un cantante conocido por los temas "Déjenos vivir", "Qué es la libertad" y "Perdóname". Durante la telenovela "Cuando llega el amor", los artistas se hicieron novios, no obstante, duró muy poco debido a que Lucero fue la que decidió terminar con el noviazgo, según contó el artista en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Felipe Camiroaga y su trágico final

Para los años 90, Lucero tuvo un fugaz romance con el host chileno Felipe Camiroaga. La cantante admitió que cuando trabajaron como jurado en el Festival de Viña del Mar de 1992, intentaron tener una relación. "Una noche fuimos a Ritoque. En esa salida nos dimos un par de besos, si no para qué hubiéramos ido", mencionó en una entrevista, no obstante, el noviazgo no prosperó.

Lucero tuvo un romance fugaz con Felipe Camiroaga TW @isyoulucero

Lamentablemente, el conductor perdió la vida en un accidente aéreo en 2011. Al conocer la noticia, la protagonista de "Alborada" colocó en su cuenta de Twitter: "Felipe vivirá por siempre en mi corazón. Y en el de miles y miles de personas que jamás lo dejaremos morir porque lo AMAMOS", escribió la artista mexicana recordando al que fuera su interés amoroso.

Mijares, con el único que llegó al altar

La historia de amor más conocida es la que tuvo con Manuel Mijares. Los cantantes se conocieron en 1987 cuando grabaron la película "Escápate Conmigo", sin embargo, fue hasta casi 10 años después que se hicieron novios y el 18 de enero de 1997 se casaron en medio de una boda rodeada de periodistas de espectáculos, y es que fueron la pareja del momento debido a la popularidad de ambos gracias a sus carreras artísticas.

Lucero sigue siendo amiga de Mijares IG @luceromexico

La pareja formó una familia, ya que en 2001, recibieron a José Manuel y cuatro años después nació Lucerito, quien ha destacado en la industria del entretenimiento, pues no hace mucho debutó oficialmente en el teatro musical. Tras 14 años de matrimonio, anunciaron su divorcio en 2011, no obstante, mantuvieron una buena relación que los ha llevado a hacer la gira "Hasta que se nos hizo", en la cual comparten escenario.

Michel Kuri, el empresario con el que terminó inesperadamente

Después de su separación de Mijares, Lucero no pasó mucho tiempo soltera pues le dio una oportunidad al amor con Michel Kuri, un empresario que es sobrino de Carlos Slim. La pareja oficializó su relación en 2012 y se dejó ver muy enamorada en algunos eventos públicos y en redes sociales. De acuerdo a declaraciones de su hija, el empresario tenía una buena relación con la cantante y los jóvenes.

Lucero no se quiso casar con el empresario IG @luceromexico

Aunque se especuló que pronto llegaría al altar, la actriz y cantante declaró que ya no estaba pensando en casarse con su novio, pues así estaban muy bien. No obstante, este 12 de julio, Lucero anunció que tras poco más de una década juntos, decidieron terminar con su relación. "De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos", recalcó la artista en su breve comunicado.