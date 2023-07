Margarita Portillo debe darle herencia al hijo de Andrés García, advierte Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos mandó una advertencia a Margarita Portillo, pues aseguró que no ha repartido la herencia de Andrés García al hijo mayor del actor, Andrés García Jr. Aunque en un principio el empresario y abogado había asegurado que se mantendría distante de la repartición de bienes, ahora indicó que buscará ayudar a la familia del protagonista de "Pedro Navaja" en caso de que no se cumpla con lo estipulado en el testamento.

El pasado mes de junio, se reveló el testamento del actor que falleció el 4 de abril del 2023. En el documento el actor estableció que todo se repartiría en partes proporcionales entre cuatro personas: su viuda Margarita Portillo y su hijastro Andrés López Portillo, así como su hermana María Rosa y su primogénito Andrés Jr, quien fue el único hijo biológico al que incluyó, dejando fuera a Leonardo y Andrea García, con los que se distanció en los últimos años.

Roberto Palazuelos manda ultimátum a Margarita Portillo

A pesar de que en un principio Roberto Palazuelos había dicho que no se involucraría en los temas de la herencia del protagonista de telenovelas, ahora ha mandado un ultimátum a la viuda de García y a su hermana, quienes, según él, no le han dado lo que corresponde al hijo del primer actor. Si bien no está de acuerdo en cómo se hizo la repartición de bienes y aseguró que podría apelar para que se revise el documento, quiere que darle una oportunidad a Margarita y María Rosa, para que le entreguen su parte a Andresito.

“Están siendo muy tontas las dos, tanto Margarita como ella (Rosa María García), porque yo les puedo dar la oportunidad, llámenle a Andresito. Entréguenle su parte. Si no le quieren entregar tierra, arréglense con él y váyanle pagando a crédito para que ya se lo queden todo, porque si no, se les va a caer todo”, dijo durante una entrevista para el programa "Al Rojo Vivo" el empresario y actor, el cual también advirtió que Portillo tiene hasta el próximo mes, sino, iniciará una batalla legal.

El abogado le da hasta agosto a Margarita Portillo para que reparta la herencia IG @robertopalazuelosbadeaux

“Si en agosto no tenemos resultados, vamos por ellos. Va a haber litigio, y si las emplazo ya bien, las voy a traer así durante cinco o seis años. Se trata de la última voluntad de Andrés García”, destacó el artista que también es abogado y que ha estado en desacuerdo en cómo se repartieron los bienes del primer actor, pues afirma que Margarita Portillo manipuló al galán de telenovelas y películas para que le dejara todo.

En tanto, recalcó que él no está buscando ningún beneficio económico, pues afirmó que no lo necesita, no obstante, puntualizó que sólo quiere ayudar a Andrés y Leonardo García, quienes son sus amigos desde que eran jóvenes. "Yo tengo propiedades que sí están a otro nivel. El más amolado de mis hoteles vale 45 millones de dólares. Las propiedades de Andrés no llegan ni a un millón, pero yo crecí con Andresito, y crecí con Leonardo. Me da coraje”, destacó el "Diamante Negro".