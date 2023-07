FOTO: Maya Nazor luce sus nuevos implantes junto al tatuaje de Santa Fe Klan

Maya Nazor y Santa Fe Klan protagonizaron uno de los romances más populares del espectáculo, pues ambos poseen una comunidad muy grande de personas que están al pendiente de su vida y que estaban muy contentos de verlos como pareja, pero a pesar de tener un hijo juntos, decidieron abandonar su relación en 2022.

A casi un año que acabara su amor, Maya Nazor aún conserva el tatuaje que se hizo como prueba de su verdadero compromiso con el rapero mexicano, ya que al costado del abdomen se puede leer la palabra “Ángel”, pues así lo dejo ver en las recientes fotografías que subió a su cuenta oficial en Instagram en donde también revela los resultados de su reciente operación estética.

La modelo hizo algunos cambios en su cuerpo, tales como nuevos implantes de senos, el doctor que realizó el proceso quirúrgico dio a conocer en un video la nueva silueta de la influencer, quien aseguró en un video en sus redes sociales que se siente muy feliz con su nueva imagen y que ya está en proceso de recuperación.

Hay que recordar que Maya Nazor se convirtió en mamá en 2022, junto a Santa Fe Klan tuvo a su pequeño Luka, por lo que durante los nueve meses de gestación sufrió los cambios de su cuerpo, mismos que ahora quiso resolver con el proceso que vivió en el quirófano y del que salió de lo mejor según sus palabras.

Todo parece indicar que estos cambios llegan después de que Maya Nazor anunciara que formará parte de una de las ediciones de la revista Playboy, aunque se desconoce si las fotografías ya fueron tomadas, pues aún no salen a la luz, algunos de los fanáticos mencionan que la operación se la realizó con las ganancias de su proyecto, mientras que otros piensan que apenas las llevará a cabo.

“Les cuento que pronto, pronto, pronto van a poder ver las fotos en Playboy México, es mi sueño desde que tengo unos 17 años, yo siempre les decía como a mis amigos cercanos, en esa época le decía yo a mi novio, a un ex, un novio en ese entonces, siempre les decía ‘es que yo voy a salir en Playboy en unos años, me tienen que apoyar porque yo siempre he soñado”, son las palabras con las que Maya Nazor dio a conocer la noticia a sus seguidores.