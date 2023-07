En traje de baño, Camila Cabello voló la tendencia para el verano 2023

Camila Cabello continúa sumando éxitos como cantante y en el camino ha rendido homenaje a sus raíces mexicanas, es por ello que un video que subió tiempo atrás en TikTok en el que canta con su padre se hizo viral de inmediato, pues compartieron el escenario para entonar una de las melodías más famosas de Luis Miguel que gana popularidad durante las fiestas patrias.

Aunque Camila Cabello nació de Cojímar, Cuba, el 3 de marzo de 1997 (tiene 26 años) su padre es mexicano, país que adoptó como suyo desde los cinco años, y del que es al día de hoy una de las mujeres más influyentes en la industria musical.

Camila Cabello posando. Fuente: Instagram

Camila Cabello ha crecido acompañada por la música nacional, por lo que trata de transmitir el cariño que tiene por la cultura a través de la música y acompañada en todo momento del mariachi. No obstante, estar ligada a la música nunca le fue fácil, ya que Karla Camila Cabello Estrabao, nombre completo de la intérprete ingresó al reality The X Factor, del cual fue eliminada como solista, pero tiempo después fue seleccionada para participar y formar el grupo Fifth Harmony.

En traje de baño, Camila Cabello paralizó las redes sociales

Fue en su cuenta de Instagram que la bella intérprete se robó las miradas al lucir un hermoso traje de baño negro con dibujos en rojo, naranja y amarillo que simulan una llamarada, algo que no se aleja a lo que Camila Cabello les provocó a sus más de 67 millones de seguidores.

Con esta prenda, Camila ha demostrado que sus apuestas no están peleadas con la sensualidad, ya que, combinado con los complementos adecuados, puede volverse en una verdadera bomba sexy, que, al igual que con este último posteo, supera el millón y medio de likes.

