Vanessa Claudio es una de las celebridades de la televisión que siempre roba miradas con sus atuendos, y en esta ocasión dejó ver en sus redes sociales, y el programa "Al Extremo", que se puede lucir romántica, femenina y coqueta, llevando a otro nivel el estilo de las princesas, con un vestido entallado en color baby blue, como se le llama al azul más tenue, que recordó a la imagen de la Cenicienta.

Vanessa Claudio conquista en mini vestido azul

Con sólo unos emojis de corazón azul y copo de nieve, la conductora compartió una serie de fotos con su look en Twitter, publicación con la que robó suspiros y miles de "me gusta", además de decenas de comentarios entre los que se pueden leer frases como: "Guapísima Vanessa", "quiero decirte que te ves muy pero muy linda y hermosa con tu outfit", "Luce espectacular, se ve muy linda", "Felicidades te ves espectacular" y "Me encanta ese vestido Vane esta hermoso", entre muchas otras.

Vanessa enamora la red en vestido azul. Foto: TW @VZCR

La puertorriqueña ganó fama en México desde hace varios años, como presentadora de "Venga la Alegría", destacando entre las conductoras con su belleza y estilo, el cual ahora deja ver desde sus cuentas oficiales de redes, dando cátedra de moda para muchas mujeres mayores de 30, pues sin duda se corona como una de las mejores vestidas de la pantalla chica, sobre todo con sus vestidos.

Fue hace unos días cuando Vanessa cautivó a sus millones de fanáticos en la pantalla chica y la plataforma digital del "pajarito azul", pues en la emisión del programa se lució con una pieza en color pastel con la que mostró toda su hermosura, outfit con el que también dejó claro que a después de los 35 años se puede seguir presumiendo la silueta en prendas juveniles, frescas y coquetas.

La conductora se llevó todas las miradas. Foto: TW @VZCR

Claudio, de 39 años, conquistó con su vestido al estilo Cenicienta, pues se trata de una prenda que destaca por su diseño asimétrico, que combina mangas de malla con un escote de sólo un hombro, y un corpiño estructurado de corsé y copas, en un delicado tono baby blue, favorito de la temporada, pues en este verano los colores pastel serán los más buscados para todo tipo de prendas.

La hermosa puertorriqueña antes de llegar a la televisión compitió en el concurso Miss Intercontinental 2006, en el que no se llevó la corona, pero fue primera finalista y ganó el premio Miss Simpatía, pues siempre ha conquistado con su carisma. Fue su interés por la pantalla chica que ingresó al Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca, lo que la llevó a ser una de las conductoras más queridas y conocidas del matutino "Venga la Alegría".

La bella puertorriqueña impone con su estilo para el verano. Foto: TW @VZCR

