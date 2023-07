"No sufre más", la médium Concetta Bertoldi asegura que Talina Fernández se regocija junto a su hija Mariana Levy

El pasado 28 de junio, el mundo del espectáculo le dijo adiós a Talina Fernández, una de las conductoras más famosas del medio, quien perdió la vida a los 78 años, víctima de una severa leucemia. La también periodista fue muy querida por los televidentes y sin duda uno de los momentos más difíciles que compartió con su público fue la dolorosa muerte de Mariana Levy, quien perdió la vida tras sufrir un infarto durante un intento de asalto. El evento fue tan fatídico para ella, que durante muchos años posteriores a su fallecimiento contó que una médium la estuvo contactando para darle mensajes de su hija.

Tras la muerte de Talina, la misma vidente, Concetta Bertoldi se hizo presente en sus redes sociales para hablar del fallecimiento de Talina, quien después de la pérdida de Mariana se convirtieron en amigas cercanas. Fue a través de su cuenta de Instagram donde compartió varias fotografías junto a "La Dama del Buen Decir" y aprovechó para aclararle al público que Talina ya no está sufriendo y se encuentra feliz con su hija.

"¡Te quiero mi querida amiga TALINA! Siempre te extrañaré en la tierra, sin embargo, te veré en el cielo. Dios te bendiga a ti y a Marianna siempre", externó la médium junto a varias fotografías

"¡No se preocupen mis queridos amigos! ¡Talina está encantada de reunirse con Marianna! ¡Y ella también está con su mamá, papá, y muchos otros! ¡Ella no sufre más! ¡Ella puede oír perfectamente y regocija con el Padre Celestial y su reino! ¡Todo está bien! Ahora será un ángel guardián para la gente de la tierra", escribió junto a la imagen donde aparece Concheta, Talina y su hijo Coco Levy.

La médium le daba mensajes de Mariana Levy

En diversas entrevistas, Talina reveló que después del fallecimiento de su hija, muchas personas le escribían cartas o le decían que habían visto o escuchado a Mariana, sin embargo, lejos de que esto llamara la atención, le molestaba, pues en ese momento, aseguraba que si su hija hubiese querido contactarse con ella, lo hubiera hecho a través de la médium Concetta Bertoldi.

Fernández contó que Bertoldi, fue una vidente que ella y su hija conocieron durante el programa Nuestra Casa, donde ambas fueron conductoras. La presentadora reveló que en ese entonces Mariana quedó muy sorprendida de las habilidades que tenía la pitonisa, por lo que pensaba que si su hija se hubiera querido comunicar con ella lo habría hecho por medio de la médium.

Concceta y Talina mantuvieron una amistad cercana al paso de los años | Foto: @concettabertoldi

Mariana visitaba a su mamá en forma de pajarito

Después de algún tiempo, dudó de la veracidad de los relatos de Conccetta, pero fue hasta un día que Talina se asombró mucho cuando de noche un pajarito fue a cantar cerca de su terraza, algo que se le hizo extraño, por lo que creyó que era su hija y comenzó a platicar con el ave por más de 20 minutos.

“Una noche en mi recámara empiezo a oír un pajarito, los pájaros no pian de noche, tal era el escándalo que salgo a la terraza y había un árbol, pero no veía al pájaro, pero lurias le digo '¿eres tu mi vida?', platiqué con el pájaro 20 minutos como que si fuera Mariana”, dijo.

El momento cobró valor cuando tiempo después invitó a cenar a su casa a Bertoldi, fue entonces cuando le dijo que no creía que Mariana hablara con ella, pero el impacto vino cuando me médium le dijo que si no le había sido suficiente con el pajarito que la había ido a visitar.

Talina no creía los mensajes de la médium hasta que le contó sobre el pajarito | Foto: Instagram @talinafernandezoficial

