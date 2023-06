Wendy Guevara le arma escena de celos a Nicola en La Casa de los Famosos México: "No me hagas eso"

Una de las personalidades favoritas de "La Casa de los Famosos México" es Wendy Guevara, quien cobró popularidad a raíz de que se hiciera viral un video que protagonizó con su amiga Paola donde relataban cómo habían sido abandonadas por dos hombres en el cerro. En el audiovisual titulado "Las Perdidas" se observa que las ahora creadoras de contenido están bastante conmocionadas por lo sucedido, sin que esto les quite el sentido del humor que hasta el día de hoy las sigue caracterizando.

De hecho, es en gran parte por su carisma que Wendy Guevara se ha posicionado como una celebridad querida en redes sociales, donde además de encabezar diversos videos cómicos y de maquillaje, ha dado pauta a la creación de diversos memes, esto gracias a sus gestos tan expresivos, los cuales dan cuenta de lo pasional que es es su personalidad.

Por lo cual, no fue extraño para sus fans ver cómo rápidamente mostraba interés en uno de sus compañeros de la LCDLFMX, quien se ha convertido en el participante al que más le presta atenciones, esto claro sin descuidar su amistad con el resto de los habitantes de la mansión, donde esta tarde fue captada una icónica escena de celos.

Fue durante las transmisiones que se hacen 24 por 24 de LCDLFMX que algunos usuarios que son fieles seguidores de "La Perdida" más famosa captaron el momento en el que, mientras platica con Emilio Osorio, se percata de que Nicola Porcella, su amor platónico, ya se tardó mucho tiempo haciendo ejercicio, ante lo cual no duda en confrontarlo diciéndole que ya lleva mucho tiempo en el jardín.

Ante esto, el hijo de Niurka Marcos, quien se ha hecho muy cercano a Wendy Guevara, no duda en incitar a su amiga a pedirle explicaciones, recomendaciones a las que rápidamente hace caso y por las cuales decide encarar a la celebridad peruana que le ha robado los suspiros a las televidentes y que, además de haber sido conductor, también es un exfutbolista, algo que sólo aumenta las razones para que la influencer vea en él a un hombre ideal.

"Déjame le grito desde aquí que ya está platicando mucho (...) ¿Qué onda? ¿Mucha plática no? Oye déjame decirte una cosa, ¿cómo se llama? Nicola, perdón se me olvida: ya van dos mujeres que ahí están haciendo ejercicio y tú no acabas", le gritó Wendy Guevara a Nicola.