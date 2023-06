Tábata Jalil presume los leggins color uva para delinear la silueta

Los cambios en el matutino "Venga la Alegría" han sorprendido a muchos, pero los fans agradecen que Tábata Jalil siga siendo parte del programa, pues después de más de 15 años como reportera y conductora se ha consolidado como una de las favoritas, lo que ahora muestra en sus redes sociales, en las que presume los mejores looks, como el que armó con leggins color uva, perfectos para delinear la silueta femenina.

Tábata lució coqueto look. Foto: IG @tabatajaliloficial

La famosa presentadora es muy activa en sus cuentas oficiales y comparte constantemente imágenes con sus atuendos, con los que derrocha estilo y se corona como la reina de estilo, sobre todo cuando se deja ver en minifalda, una prenda con la que la comunicadora ha sabido lucir en una gran cantidad de estilos, convirtiéndola en un imperdible de su guardarropa, sin dejar de lado otras prendas como los vestidos o mini shorts.

Tábata Jalil y los leggins más chic

Tábata causó sensación entre sus millones de fanáticos en Instagram y Facebook al compartir una serie de instantáneas con un atuendo coqueto, perfecto para delinear su curvilínea silueta, y para imponer moda para la temporada de primavera-verano con una de las prendas más usadas de los últimos años, nos referimos a las licras largas, también conocidas como leggins.

No sólo destaca en minifalda. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Para despejarte el camino… #loveyourself #love #be #you", fue la frase con la que la reportera del matutino de TV Azteca, que hace sólo unos días cumplió 44 años, acompañó las postales en Instagram, plataforma donde la siguen 3.4 millones de fans, y en la que dejó ver este viernes la publicación para comenzar el fin de semana con el mejor estilo, generado en sólo unas horas más de 29 mil "me gusta".

La conductora se lleva todas las miradas. Foto: IG @tabatajaliloficial

Jalil robó miradas en la red sociales con su look moderno en el que combinó unos ajustados leggins en color uva con un top blanco de estilo ombliguera, y para darle a su atuendo un toque más casual y chic, llevó zapatillas de plataforma y estilo pulsera en tono plata, logrando un look encantador con el que se confirma como una de las más bellas de la televisión.

Tábata Concepción Jalil Fernández, que casó gran expectativa luego de publicar un extraño mensaje en el que pareciera que se aleja del matutino de TV Azteca, se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana y demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucirse con estilo con looks entallados.

Causa sensación entre sus millones de fans. Foto: IG @tabatajaliloficial

La presentadora lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, pero comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de dos décadas de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y también de las redes sociales, en donde se luce con los mejores looks.