"No tienen ni la más remota idea": Alberto Vázquez explota contra las críticas por su boda

Alberto Vázquez contrajo matrimonio con Elisabeth Ranea y lo compartió en sus redes sociales, sin embargo, una publicación que debió generar muchos comentarios positivos y de celebración, se convirtió en el blanco de críticas debido a la diferencia de edad entre el cantante de Rock and Roll y su ahora esposa, pues es de más de 40 años. Ante esto, el intérprete no se quedó callado y explotó contra sus detractores, así como con los medios de comunicación.

Hace unos días, el intérprete de "Perdóname mi vida" compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos del día de su boda, la cual se efectuó el pasado mes de abril, sin embargo, decidió subirlas hasta estas fechas. "Eli y yo 20 de abril 2022 el día más feliz por fin después de 18 años Se los comparto en nuestra capilla del Jesús de la Misericordia", escribió en la descripción el también actor, presumiendo algunas imágenes de su encuentro en el altar.

Alberto Vázquez se casa con Elisabeth Ranea IG @albertovazquezofic

Alberto Vázquez contesta a las críticas por la diferencia de edad

A pesar de que el cantante recibió algunos comentarios de felicitación, también se llenó de críticas debido a que su esposa es 43 años más joven, no obstante, fueron los titulares de la prensa los que realmente desataron la furia de Vázquez, ya que apuntó que sólo se enfocaron en la diferencia de edad entre ambos. En tanto, manifestó que desconocen cómo surgió su historia de amor y todo lo que han tenido que vivir durante sus 18 años de relación.

"Aquí esta la prueba de lo que hablo, tenemos un periodismo tan estúpido que en verdad no se podría calificar de serlo, tenemos 18 años de vivir juntos que es tan importante o más de lo que siempre escriben, no tienen imaginación pues lo repiten todos, así que si usted ya lo había leído lo volverá a leer, que si tengo 45 años más que mi esposa, eso es lo único que para ellos es noticia, así se ganan su sueldo repitiendo siempre lo mismo, para ellos eso es periodismo, no tienen ni la más remota idea de cómo son las cosas, por lo menos esa es mi forma de verlo, sinceramente me da pena ajena", colocó en su mensaje el ídolo del Rock and Roll.

El cantante contestó a las críticas por la diferencia de edad con su esposa Foto: Captura de pantalla

"No se preguntan ¿Cómo la conocí? ¿De dónde es? ¿Cómo vivimos? ¿Dónde? ¿Cuándo nace nuestro hijo? ¿Qué pensaron mis hijas de esto? Y un sinfín de cosas, que creo que son más interesantes para un lector, yo pensé que el periodismo era para informar, contar y no repetir lo mismo, en fin muchas cosas han cambiado, y el periodismo mucho más para mal, pero además no seré el primero y el ultimo que podrá vivir de esta hermosa manera somos varios pero eso si escogidos", concluyó su comunicado Alberto Vázquez.

El cantante, de 83 años, y Elisabeth Renea se conocieron en 2005 en los foros de Internet, sin embargo, su relación se formalizó tan solo un año después y en 2009, se convirtieron en padres del pequeño Juan Alberto, quien es el hijo menor del artista y actualmente es un adolescente. A pesar de que su compromiso lo anunciaron desde hace un par de años, a finales del 2021 informó que se casó por el civil con la que fuera su pareja y hasta este año fue la boda religiosa.

