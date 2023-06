Así sonará “Take Two”, la canción que BTS preparó para el ARMY como regalo

La banda de K-Pop BTS, la cual celebra 10 años de carrera este año, se ha consolidado como una de las mejores de su género gracias a éxitos como "Fake Love", "Dynamite" o "DNA". Además, cuentan con miles de fans alrededor del mundo que los han apoyado desde sus inicios hasta el día de hoy.

Por este motivo, es común que hayan anunciado un regalo para el ARMY, nombre de su fandom, pues dentro de unas horas lanzarán "Take Two", una canción donde la boyband busca agradecer a sus seguidores alrededor del mundo por su amor y apoyo.

¿Cómo sonará “Take Two”, la nueva canción de BTS?

Tras confirmar el lanzamiento de una nueva melodía para sus fans, también dieron a conocer algunos detalles sobre dicho tema y de acuerdo con K-Media, "Take Two" tendrá un sonido acústico y acogedor que creará una armonía perfecta al escucharla. Con esto, los fans se han mostrado muy conmovidos, ya que tiene mucho tiempo que no escuchan un trabajo de los siete miembros.

(Créditos: Facebook / BTS)

De hecho, el ARMY está tan emocionado con el estreno que se han organizado para reproducir la canción en cuanto sea lanzada a las diversas plataformas, pues consideran que de esta manera pueden mostrar su amor y apoyo a sus ídolos. "No olviden que en menos de 6 horas es el lanzamiento oficial de 'Take Two'. No sabemos cuándo tendremos el próximo CB OT7... así que al menos, por favor, hagamos nuestro mejor esfuerzo", escribió una fan en Twitter.

¿A qué hora será lanzada la nueva canción de BTS?

La melodía que BTS preparó para el ARMY estará disponible para ser escuchada por sus seguidores mexicanos este jueves 8 de junio a partir de las 22:00 horas. Los siete miembros participaron en este nuevo trabajo musical, pero los productores fueron Suga, RM Y J-Hope.

Cabe señalar que esta canción es un regalo para sus fans por caminar 10 años junto a la banda de K-Pop, además, la letra habla de una promesa, pues la agrupación busca seguir haciendo música en un futuro para su fandom y por eso la canción de llama "Take Two".

(Créditos: Especial)

PAL