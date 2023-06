La Casa de los Famosos México | Apio Quijano habla por primera vez de sus preferencia sexuales: "Me gustan las mujeres también"

El pasado domingo 4 de junio, dio inicio la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” en donde 14 celebridades deberán olvidarse del celular y otro tipo de comunicación con el exterior durante 10 semanas en donde deberán participar en diversas dinámicas para poder tener un presupuesto y así tener solvencia para comprar una buena despensa y no sufrir por comida.

Aunque tan solo van tres días desde que los famosos ingresaron al reality show, ya han dado mucho de qué hablar pues algunos han confesado algunos secretos que tenían muy bien guardados, tal es el caso de Apio Quijano integrante de Kabah quien por primera vez habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales.

Fue en una plática muy íntima a lo largo del día que Héctor Quijano, nombre real de “apio”, sostuvo con Raquel Bigorra en la sala de La Casa de los Famosos México, ahí el integrante de Kabah habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales.

Pese a que es un tema delicado, el cantante jamás ha hecho algún tipo de declaración al respecto con medios de comunicación, sin embargo tuvo la confianza de platicar con Raquel Bigorra.

“Nunca me he cerrado a decir soy esto o soy lo otro”, comenzó a platicar Apio Quijano

Foto: IG @apioquijano

La cubana quedó sorprendida cuando “Apio” le confesó que jamás ha hablado ni con medios de comunicación ni tampoco con sus fanáticos sobre esto, por lo que la cubana abordó el tema delicadamente y lo cuestionó sobre si es que él está claro acerca de lo que le gusta.

Debido a lo anterior, Apio aseguró que él y su círculo más cercano saben perfectamente lo que le gusta y cómo es él, además confesó que a diferencia de lo que puedan pensar a él le gustan mucho las mujeres.

“te voy a decir que me pasa, no puedo decir que soy cien por ciento gay, por que me gustan las mujeres también, sí y mucho…”, dijo Apio Quijano