IMCINE confirma que el cine mexicano busca espacios de exhibición

En los últimos dos años la producción cinematográfica en el México ha superado las 250 películas, algo histórico en la industria, sin embargo, el problema sigue siendo el mismo de los últimos seis lustros, la falta de exhibición en las salas comerciales del país y que de acuerdo con María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, es en parte lo que provoca la piratería.

“La piratería siempre fue un resultado de esa política equivocada, porque la gente tenía que encontrar una forma de verlo. Y se abordaba el tema desde el lado legal cuando es un problema social”, explicó Novaro tras su participación en el panel “El efecto multiplicador en la industria audiovisual. Impacto económico de la producción de cine y series en México”, que se realizó en la edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Novaro señaló que esta práctica está cambiando por la llegada de las plataformas que acerca las producciones, pero no son la solución, ya que más del 80 por ciento de los mexicanos no van al cine, de hecho trabajan junto al INEGI, para conocer la cifra exacta de cuánta gente no va al cine, porque si bien las cadenas comerciales presumen que México es el cuarto país con mayor asistencia a las salas, no son el grueso de la población.

Para mejorar las condiciones de la exhibición, Novaro tiene claro que se debe revisar el Tratado de Libre Comercio, pero no pueden depender sólo de éste, también deben llegar a acuerdos con el duopolio que maneja estos espacios, para que no sólo den cabida a las cintas nacionales, también para que sus costos sean accesibles, porque sólo esto permitirá que más gente vea la producción local.

“Sí han escuchado, sí se han construido salas, tanto en Cinemex como Cinépolis con costos de boletos más baratos, que no lo publicitan, pero sí existen”, contó.

Como institución el IMCINE tiene dos convocatorias anuales de apoyo a la exhibición. La primera está orientada a dar subsidios para equipar, renovar proyectores, sistema de sonido, butacas o el área de dulcerías en cualquier espacio que ya esté adaptado en las distintas partes del país. A cambio, deben garantizar un 40 por ciento de proyección de largometrajes mexicanos. La otra convocatoria es un programa para la programación de cine nacional.

Novaro presentará las estadísticas del cine nacional este viernes en la CDMX.

“Dato, mata relató”, dijo al asegurar qué hay más apoyo al cine nacional.

Sobre la plataforma de FilminLatino, ya trabajan en la migración para ser operada desde México.

