Wendy Guevara: así lucía antes de su cirugía de frente la exitosa participante de “La Casa de los Famosos”

Ahora que Wendy Guevara está dentro de “La Casa de los Famosos México”, son varias personas las que se han mostrado interesadas en conocer un poco más sobre la vida de la chica trans que les ha robado el corazón a sus compañeros y a todo el público que está al pendiente de lo que sucede en el programa de televisión.

Aunque es una estrella de Internet y redes sociales, Wendy Guevara tiene un pasado que pocos recuerdan o que al menos las personas que apenas se sumaron a su club de fanáticos no conocen, uno de los temas es por todas las cirugías que ha pasado para lucir espectacular como lo hace en la actualidad.

La estrella ha dado a conocer algunos de los procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido, pues siempre se ha confesado con los seguidores que están al pendiente de las transmisiones en vivo a los que se conecta todos los días que ya trabajó en sus pechos, se hizo rinoplastia, reducción de ángulo mandibular, adelgazamiento del hueso del mentón, lipo de mejillas, bichectomía, inyecciones de bótox, lipoesculturas y uno de los que más llama la atención es la remodelación ósea de la frente, conocida como feminización facial.

En un video en TikTok se ve como la influencer está por entrar al quirófano y da a conocer con sus miles de seguidores lo que está por hacerse, pues menciona que todo lo consulta junto a profesionales quienes le dicen que es lo mejor para su imagen y lo que debe hacer para siempre lucir genial.

“Esto (frente) del cráneo me lo van a tallar y luego me rellenan con grasa para que la frente me quede redondita, me van a operar la nariz la quiero más picuda y delgadita más finita, ahorita le voy a decir al doctor y ya lo que él me diga porque obviamente son los expertos y me va a decir ‘te queda esto y así’”, es lo que dice Wendy Guevara en el video que da vueltas en Internet.