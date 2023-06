VIDEO: Wendy Guevara besa apasionadamente a otro integrante de La Casa de los Famosos

Las cosas en La Casa de los Famosos México recientemente subieron las pulsaciones, pues la interacción entre los habitantes se vuelve más cercana, como en el caso de Wendy Guevara y Apio Quijano, quienes enloquecieron a los fanáticos del reality show al darse un beso en la boca. Hasta el momento ambos habían mostrado una gran amistad, sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo haciéndose tendencia y viral en las redes sociales.

Durante este martes 27 de junio, los integrantes del programa de Televisa estuvieron platicando sobre si alguna vez habían besado a una persona de su mismo sexo. La que abrió la conversación fue Wendy, quien de forma directa cuestionó a Bárbara Torres si alguna vez había tenido este tipo de acercamiento con una mujer, a lo que la comediante y actriz indicó que jamás, de esta forma la influencer se dispuso a hacer la misma pregunta a sus demás compañeros que se encontraban en la cocina.

El beso entre Wendy Guevara y Apio Quijano que subió las pulsaciones

La integrante de "Las Perdidas" después pasó con Nicola Porcella, a quien ya no le preguntó pues anteriormente había dicho que besó a una mujer trans sin darse cuenta. En tanto, Paul Stanley reveló que sí, que incluso lo ha hecho con sus compañeros de Hoy, como Raúl "El Negro" Araiza y Jorge "El Burro" Van Rankin, pero sólo actuando, ninguno porque le despertara un interés o atracción física.

Después de las declaraciones del también titular de "Miembros al Aire", Wendy le preguntó a Apio si alguna vez había besado a una persona trans, pues él se declaró bisexual y hasta dio a conocer que tuvo una relación con María José. El cantante de Kabah confesó que hasta el momento no había tenido la oportunidad de estar con alguien que perteneciera a esa parte de la comunidad LGBTTTIQA+. "Hombre y mujer pero trans nunca. (...) No he tenido personas cercanas", indicó el intérprete de "La Calle de las Sirenas".

Apio accedió a besar a Wendy Foto: Captura de pantalla

Al escuchar su declaración sus compañeros empezaron a decirle que "ahí estaba Wendy" para que por fin tuviera la oportunidad, fue en ese momento en el que Apio destacó que podría besarla sin problema, por su parte la influencer accedió. Ambos estaban de lados opuestos de la mesa, por lo que el cantante se paró de su silla y se acercó a la creadora de contenido para darle un beso de piquito en la boca. Al darse esa interacción, Guevara reaccionó con mucho humor, pues gritó "no me lavé el hocico hoy".

Esta es la segunda vez que Wendy Guevara besa a un integrante de La Casa de los Famosos México, ya que el primero fue Nicola Porcella, cuando cumplieron su promesa de tener este acercamiento si el público salvaba a un miembro del cuarto del "Infierno". A diferencia de con Apio, los fanáticos estuvieron más emocionados debido a que desean que entre "La Perdida" y el actor peruano haya más que una amistad.

Wendy y Apio se besan frente a sus compañeros Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

"Está enamorada": Las Perdidas hablan de la relación de Wendy Guevara y Nicola en La Casa de los Famosos México