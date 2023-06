Muere Talina Fernández: Así relató cómo conoció a su último novio

Ella pidió conocer a un galante hombre que rondara sus 70 años. Él miraba la TV cuando ella hizo este anuncio y no dudó en mover cielo, mar y tierra para contactarla, presentarse y mostrar su sincero interés por ser ese hombre en su vida. Así comienza la hermosa historia de amor que Talina Fernández vivió hasta el final de sus días a lado de José Manuel, ese hombre que le descubrió para llenarla de dicha, algo que vale recordarse este día que falleció Talina a los 78 años.

A través de su canal de YouTube, Talina Fernández platicó en abril de este año los detalles de cómo se conocieron ella y José Manuel Fernández, hombre con el que muy pronto comenzó un noviazgo porque, como ambos dijeron, a esa edad ya no se sabe cuánto tiempo les quede de vida. Y les quedó mucho, pues fueron pareja prácticamente durante año y medio.

Talina pide un galán setentón

A través de una entrevista que Talina Fernández brindó en 2021 a Mara Patricia Castañeda, fue que la comunicadora expresó su deseo de de conocer a un hombre maduro para que fuera su novio. Así comenzó José Manuel el relato.

"Yo vi un programa donde Mara Patricia Castañeda la entrevistó y al final ella dijo que quería conocer a un setentón, yo en ese entonces tenía 79. Busqué en Facebook a Talina, le escribí para decirle que yo era, pero sólo le llegó mi mensaje a mi grupo de conocidos, nietas, hermanos, y ella no estaba ni en Facebook. Mis amistades se burlaron de mí", detalló.

Talina se entera en un fin de año

Luego de esto, pasó un poco de tiempo y Talina se enteró de su existencia en la víspera de Año Nuevo.

"Pasó el tiempo y llega el 31 de diciembre (de 2021) y estoy en el súper con María mi nieta y llega una güera espectacular y me dice 'Talina, tengo un tío que quiere contigo'. Entonces los invité a tomar café el lunes, pero ella me dijo que no podían porque se había roto la mano y yo pregunté si su tío tampoco podía ir", recordó Talina.

Luego, sin tapujos, admitió que no perdió el tiempo y se decidió a conocerlo de manera más personal.

"El caso es que él llegó con una caja de chocolates y de entrada le digo 'gracias, pero soy diabética' y ya nos empezamos a reír y nos agarró la prisa porque a esta edad nunca sabes cuánto tiempo te queda, así que lo invité a una pijamada en mi recámara el fin de semana. Nos salió muy bien y lo invité a Acapulco el siguiente fin de semana, nos volvió a salir muy bien y ya no queríamos regresarnos de allá. Llevamos un año y 3 meses y nos la pasamos muy bien juntos", expresó la pareja en abril de este año.

En ese momento, Talina incluso pidió a su comunidad que lo hicieran famoso y que, si podía, lo enseñaría a ser actor.

MAAZ