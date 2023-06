¿Qué es el Síndrome de Tourette? El padecimiento que sufrió Lewis Capaldi durante Glastonbury

Durante el pasado fin de semana, el aclamado festival musical británico, Glastonbury, se convirtió en el epicentro de la música y la emoción, atrayendo a multitudes de entusiastas de la música de todo el mundo. Sin embargo, fue el evento inesperado en el escenario principal lo que se volvió viral y capturó el corazón de miles de personas.

El sábado 24 de junio, mientras Lewis Capaldi interpretaba uno de sus grandes éxitos, una crisis desencadenada por los tics del Síndrome de Tourette que padece lo llevó a perder momentáneamente la voz. Aunque abrumado por la situación, el cantante se vio sorprendido por la cálida y espontánea respuesta de su entregado público.

En medio de su canción "Someone You Loved", el apoyo y el amor de los fanáticos se manifestaron de manera extraordinaria. La multitud, comenzó a entonar las letras de la canción, uniendo sus voces en perfecta armonía conmovidos por el momento especial que estaban viviendo. Con lágrimas de gratitud en los ojos, Capaldi logró recuperar la voz y se unió a sus seguidores.

Lewis Capaldi decidió tomarse un merecido descanso de las giras. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje reconociendo que este momento lo había llevado a reflexionar profundamente sobre su carrera y su bienestar.

"El hecho de que esto probablemente no sea una sorpresa no hace que sea más fácil de escribir, pero lamento mucho informarles que me tomaré un descanso de las giras en el futuro previsible. Necesito enfocarme en mi salud y en encontrar un equilibrio en mi vida. Pero quiero que sepan que su apoyo incondicional siempre ha significado el mundo para mí" , expresó Capaldi.