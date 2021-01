Las 5 MEJORES presentaciones en la historia del Festival Glastonbury

El afamado Festival de música de Glastonbury, mismo al que cada verano asisten más de 200 mil espectadores, fue cancelado por segundo año consecutivo debido a la pandemia por Covid-19.

Recordemos que Taylor Swift, Paul McCartney, Kendrick Lamar y Diana Ross estaban programados para la edición del 2020 y actuar junto a docenas de otros artistas en un evento que colabora con oenegés como Oxfam, Wateraid y Greenpeace.

“Con gran dolor anunciamos que la edición de este año del Festival Glastonbury no se llevará a cabo” anunció la organización del evento en un boletín. “Hemos movido el cielo y la tierra”, dijeron los organizadores del encuentro, Michael y Emily Eavis, a través de su cuenta de Twitter, “pero simplemente no será posible tener Glastonbury este año”. Noticias Relacionadas Aplazan premios y festivales por virus

Con esto, una de las naciones más golpeadas por el Covid-19, el Reino Unido, presencia cómo la industria musical se desploma por la prohibición de encuentros masivos y confinamientos.

Al igual que el año pasado, se ofrecerá a los espectadores que hayan pagado un anticipo para reservar las muy codiciadas entradas la posibilidad de guardarlo para la edición 2022 en que los organizadores prometieron algo "muy especial".

Las presentaciones más épicas de Glastonbury

Pese a que no habrá edición del festival este año, no podemos negar que ha ofrecido actuaciones únicas y muy especiales, con artistas que han hecho historia en el escenario de Glastonbury.

Para fanáticos extranjeros, como nosotros, te dejamos una selección de las presentaciones más memorables del festival, que por cierto, se encuentran disponibles a través de YouTube.

Oasis (1994)

Ocasionalmente, una actuación de Glastonbury captura a un artista justo en el momento perfecto, justo cuando están dando ese salto al estrellato. Lleno de energía y autoestima, la actuación de Oasis llegó solo pocas semanas antes del lanzamiento de su enorme álbum debut Definitely Maybe.

Radiohead (1997)

Pese a que el guitarrista, Ed O’Brien ha descrito a esta actuación como “una forma de infierno” ya que “estaba ocurriendo una falla del equipo”, consideramos que es una de las mejores presentaciones que ha tenido la banda británica en un festival.

David Bowie (2000)

El domingo 25 de junio de 2000, David Bowie cerró Glastonbury con un espectacular espectáculo de dos horas, su primera actuación en el festival desde 1971.

Sin lugar a duda, la actuación de Bowie será recordada en los años venideros y no se olvidará la singularidad de la experiencia de quienes ven en vivo. Este programa especial muestra la actuación completa de Bowie, con éxitos familiares que incluyen Ashes to Ashes, Starman y Let’s Dance.

Amy Winehouse (2007)

Amy Winehouse se presentó dos veces en un día en el festival en 2007, subió al Pyramid Stage por la tarde, seguido de una noche en el entonces Jazz World Stage. Su álbum seminal y de gran venta Back to Black había sido lanzado el otoño anterior y en el momento de este festival se había convertido en un gran éxito.

Billie Eilish (2019)

El debut de Billie Eilish en la última edición Glastonbury fue único. Fue además el año en que la cantante se convirtió en la joven más famosa del mundo después de su lanzamiento de When We All Fall Asleep, ¿Where Do We Go? en marzo. La estrella adolescente ya había hecho historia unos meses antes al convertirse en la artista femenina más joven en tener un álbum número 1 en el Reino Unido y el primer artista nacido en el siglo XXI en superar el lista de álbumes en los Estados Unidos.