Al estilo flamenco, Tábata Jalil conquista la red con body rojo y medias de red

Tábata Jalil se sumó a una de las tendencias más icónicas del verano, las medias de red, pero no de la forma en la que muchas famosas lo han hecho y es que la bella conductora apostó una vez más por dejar su sello personal; para la ocasión se lució con un look un tanto revelador y con el que el estilo flamenco también se hizo presente. Por si fuera poco, también demostró que el color rojo es el que más le favorece.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora compartió una nueva sesión de fotos con la que se coronó como la más bella y no dudó en presumir los resultados de sus intensas rutinas de ejercicio, ya que para la ocasión se enfundó en unas icónicas medias de red que combinó con un body. La dupla es muy reveladora y deja ver unas piernas torneadas que se marcan sin esfuerzo; con este look, Tábata Jalil se llenó de halagos por parte de sus seguidores.

Así impuso moda. (Foto: IG @tabatajaliloficial)

La conductora se corona como la flamenca más hermosa

En una nueva cátedra de moda, la conductora de "Venga La Alegría" demostró que un body rojo es el ideal para disfrutar de los días más calurosos que trajo el verano y para mantenerse como toda una fashionista no dudó en elegir un escote de corazón y cintas detrás del cuello tipo halter. Asimismo, no sólo brilla un radiante color rojo, sino que el toque de sensualidad se lo dan pequeños bordados y encaje negro para acompañar la parte superior de la prenda; mientras que en el inicio de las piernas un extra de volumen causó furor.

Para acompañar este arriesgado body, Tábata Jalil no dudó en elegir una media falda negra en la que destaca un peculiar corte sólo en la parte trasera del cuerpo y con la que logró a la perfección el estilo flamenco no sin antes presumir sus piernas, mismas que se convirtieron en las grandes protagonistas del look gracias a que las enfundó en unas medias negras de red con las que causó sensación entre sus seguidores de Instagram.

Las medias de red le dieron el toque final a su look. (Foto: IG @tabatajaliloficial)

De acuerdo con la famosa, el truco para demostrar que es la más bella es lucir un maquillaje de ojos que transforma la mirada en una encantadora, además de un peinado semirecogido para usar flores en el cabello y a juego con las de sus muñecas, en las que el rojo acaparó toda la atención. Finalmente, un par de tacones negros le dieron el toque final a este estilo flamenco con el que enamoró a sus fans, quienes no dejan de pedirle que pronto abra su cuenta de OnlyFans.

"No seas prisionero de tu mente", fue el mensaje con el que Tábata Jalil compartió esta serie de fotos en las que a pesar de un estilo muy marcado, presumió la tendencia del verano con la red en sus piernas. Por su parte, sus más de tres millones de seguidores la llenaron de elogios con comentarios como "linda", "pensé no me podía enamorar más", "la mejor" y "te ves súper sensual".