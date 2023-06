Rosalía desata polémica por su look en Atenas, la cantante podría ser multada

Además de su talento y éxito sobre el escenario, Rosalía se ha convertido en un referente de moda y, fiel a su estilo, derrochó elegancia en Atenas durante su visita a la Acrópolis. Sin embargo, la cantante desató un intenso debate en redes sociales por la elección de calzado ya que además de ser riesgoso podría costarle una fuerte multa.

La intérprete de “Con altura” se presentó en el Release Athens Festival y, como ya es costumbre durante sus viajes, aprovechó para visitar algunos de los sitios más emblemáticos siendo la Acrópolis el destino que no podía dejar pasar. “Lo he pasado genial en Atenas. Subí en taconcín al Partenón y me encantó cantar en esta ciudad, ojalá pueda volver pronto”, escribió la cantante.

Rosalía podría ser multada por su look en Atenas. Foto: IG @rosalia.vt

“Antes muerta que sencilla”, es la frase a la que hizo honor la cantante española con el atuendo que eligió para su paseo en Atenas y es que optó por un elegante mini vestido rojo con escote asimétrico que complementó con unas zapatillas de aguja, el elemento de su atuendo que causó gran revuelo en redes sociales por las restricciones que tiene.

¿Por qué prohiben tacones en Atenas?

La cantante desató un intenso debate en redes sociales, pues internautas destacaron que los tacones que usó para posar en el Partenón están prohibidos y por ello pudo haber enfrentado una fuerte multa. Además, indicaron que el riesgo que implica no usar los zapatos correctos, pues se trata de un terreno complicado y resbaladizo en el que pudo haberse caído.

Las zapatillas de Rosalía pudieron haberle costado una multa. Foto: IG @rosalia.vt

Desde 2009 el Ministerio Griego de Cultura en conjunto con el Consejo Nacional de Arqueología informó que a partir del primer día del 2010 se prohibiría masticar chicle, comer, beber y usar tacones altos en los sitios arqueológicos del país como la Acrópolis, el Odeón de Herodes Ático y el Teatro Epidauro en el Peloponeso.

La medida se tomó con el propósito de conservar los espacios protegidos ya que, en el caso de los tacones, pueden dañar el mármol que se conserva en dichos espacios. El historiador de arte y arquitectura Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido como “El Barroquista”, usó el caso de Rosalía para enviar un fuerte mensaje sobre la importancia de que los turistas acaten las normas para evitar el deterioro de los restos.