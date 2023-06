Bárbara Torres rompe en llanto al hacer fuerte reclamo a Ferka: "Es una cuestión de respeto"

La tensión crece en “La Casa de los Famosos México” en medio de una difícil competencia en la que la estrategia de algunos ha generado polémica, como la de María Fernanda Quiroz cuya actitud causó problemas una vez más y esta vez fue Bárbara Torres la que explotó contra ella y en medio del llanto le puso un alto exigiendo respeto.

Todo comenzó en la dinámica por el presupuesto semanal en el que los habitantes debían tomarse fotografías realizado una pose sexy con la intención de hacer un calendario; sin embargo, las constantes críticas de Ferka, como se hace llamar la actriz mexicana, a Bárbara Torres provocaron que se quebrara y explotó en su contra ante la mirada atónita de sus compañeros.

“Me cuesta un montón estar acá adentro, lo único que te dije es ‘no me gusta, necesito algo que me guste’, no te corrí ni nada feo sé manejar la comedia, sé cuando es chiste y cuando no. Tienes 30 y tengo 52, es una cuestión de respeto. Es lo único que me duele el alma (…)Estoy así porque tengo algo adentro que no se controla y cuando llegues a los 52, pero te vas a acordar”, dijo Bárbara Torres.

Fans exigen la salida de Ferka

Tras el intenso pleito y durante una charla con Sergio Mayer, la actriz de “La Familia P. Luche” dijo sentirse más tranquila por haber puesto límites a Ferka ya que sentía que sus compañeros de cuarto “pasan encima” de ella: “Lo que no quiero es que la gente piense que estoy loca”.

En redes sociales el conflicto en “La Casa de los Famosos México” ha dividido opiniones entre quienes exigen la salida de Ferka por su actitud, que en otras ocasiones también generó un fuerte pleito entre Wendy Guevara y Nicola Parcella al asegurar que la usaba para obtener popularidad y conservar su lugar en la casa.

Mientras que otros internautas aseguran que la crisis de Bárbara Torres es parte de una supuesta estrategia para ganar el apoyo del público, pues esta semana está nominada junto a Ferka, Raquel Bigorra y Nicola Parcella, éste último podría ser salvado por los líderes Apio Quijano y Emilio Osorio, al ser del mismo equipo.