Adele, Serena Williams y Lady Di, estos son los casos de famosas que han padecido depresión postparto

No solo lo advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS) sino es una realidad entre personas conocidas, familia y las figuras que vemos todos los días en televisión: una de cada seis mujeres padece depresión postparto. Los síntomas pueden representar grandes riesgos para la salud de las mujeres y muchas ocasiones esta condición interfiere en el cuidado propio de las madres o de las madres con sus bebés.

¿Cuáles son los síntomas de la depresión postparto?

Tristeza postparto o baby blues, cambios de humor repentinos, irritabilidad, ansiedad, falta de concentración, ataques de llanto, insomnio, pérdida o exceso de apetito, cansancio extremo, cefaleas, temor de dañar al bebé, culpa, ataques de pánico entre otros.

Comúnmente las mujeres experimentan los síntomas de la depresión postparto durante 3 meses y existen testimonios en los que ellas dicen no sentir un vínculo real con sus bebés, además, está demostrado que, de no ser tratada, la depresión postparto se puede transformar en una psicosis y está a su vez en intentos de suicidio o infanticidio.

Pero. ¿Qué mujeres famosas han padecido depresión postparto?

En el mundo del espectáculo, deporte y política, la depresión postparto ha afectado a miles de mujeres y ejemplo de ello es el caso de la cantante británica Adele, la tenista Serena Williams e incluso la princesa de Gales, Lady Di.

ADELE

En 2016 nuestra querida intérprete de “Hello” y “Rolling in the Deep” Adele, confesó en una entrevista el episodio más doloroso que atravesó posterior a su embarazo y fue enfrentar la temida depresión postparto inmediatamente después del nacimiento de su hijo Angelo en 2012,“Tuve una depresión posparto realmente grave después de tener a mi hijo. Mi conocimiento del posparto, o postparto, como lo llamamos en Inglaterra, es que no quieres estar con tu hijo; le preocupa que pueda lastimar a su hijo; te preocupa no estar haciendo un buen trabajo" y continúa:

"Me sentí muy inadecuada; sentí que había tomado la peor decisión de mi vida. Puede venir en muchas formas diferentes” Adele

Además, Adele reconoció que atravesó un “duelo” en el que echaba de menos la persona que ella solía ser antes de convertirse en madre y incluso llegó a pensar que su depresión se originó por la presión social y las altas expectativas que había sobre ella tras convertirse en madre.

SERENA WILLIAMS

Algo que le agradecemos a la superestrella del tenis internacional, Serena Williams, es que no ocultara que la maternidad resulta un proceso difícil de llevar a cabo para todas las mujeres e incluso para las que como ella son consideradas por la sociedad como exitosas.

Y en Instagram posteo una fotografía con una descripción con la que quizás muchas mamis se han sentido identificadas, sin duda alguna:

“La semana pasada no fue fácil para mí. No solo estaba aceptando cosas personales muy difíciles, yo solo estaba deprimida”, escribió en su cuenta de Instagram. “Más que nada, sentía que no era una buena mamá”. Serena Williams

La tenista ha revelado que para ella es completamente normal sentir que su trabajo como madre no ha resultado como ella quisiera y que tampoco ha sido suficiente para su bebé.

LADY DI

Resulta importante hablar de la vida de Lady Di, pues fue una de las pioneras en abordar el tema de la bulimia y claro también la depresión postparto. Recordemos que poco después de dar a luz al príncipe William, Lady Di se sintió presionada por la crianza ya que de ella dependía el futuro del heredero de la Corona Inglesa, por lo que los reflectores estarían apuntando siempre hacía ella.

«Volví a casa y luego la depresión posparto me golpeó con fuerza y no fue tanto el bebé el que la produjo, fue el nacimiento el que desencadenó todo" Lady Di

Recuerda que resulta importante y es vital reconocer los síntomas de la depresión posparto en mujeres para evitar finales trágicos.

MGHR